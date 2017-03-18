الاحتفاظ بإمام خطيب بشبهة الانتماء الى تنظيم ارهابي في ولاية منوبة

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-18 12:33:08

- تمكّن أعوان فرقة الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني في طبربة من ولاية منوبة مساء امس الجمعة من إيقاف إمام خطيب بشبهة الانتماء الى تنظيم ارهابي حسب ما أفاد به مصدر أمني مراسلة (وات)وأوضح نفس المصدر أنه على إثر التحرّي حول حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد العناصر المتشددة في منطقة طبربة تمّ التوصّل إلى اتصالات مع أحد الاشخاص أصيل المنطقة أيضا تبين بعد اللأبحاث أنه إمام خطيب بأحد مساجد معتمدية وادي الليل وأنه قاطن بأحد أحيائها.وأضاف أن التحريات الاولية ومحتوى المحادثات كشفت تبنّي الامام المذكور للفكر المتشدد حيث تم الاحتفاظ به على ذمة التحقيق في انتظار إحالته على أنظار التحقيق بالمحكمة الابتدائية في منوبة .ن ع/جود