Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Enta Omri  
Régions

الاحتفاظ بإمام خطيب بشبهة الانتماء الى تنظيم ارهابي في ولاية منوبة

Samedi 18 Mars 2017
بــاب نــات - تمكّن أعوان فرقة الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني في طبربة من ولاية منوبة مساء امس الجمعة من إيقاف إمام خطيب بشبهة الانتماء الى تنظيم ارهابي حسب ما أفاد به مصدر أمني مراسلة (وات)
.

وأوضح نفس المصدر أنه على إثر التحرّي حول حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد العناصر المتشددة في منطقة طبربة تمّ التوصّل إلى اتصالات مع أحد الاشخاص أصيل المنطقة أيضا تبين بعد اللأبحاث أنه إمام خطيب بأحد مساجد معتمدية وادي الليل وأنه قاطن بأحد أحيائها.
وأضاف أن التحريات الاولية ومحتوى المحادثات كشفت تبنّي الامام المذكور للفكر المتشدد حيث تم الاحتفاظ به على ذمة التحقيق في انتظار إحالته على أنظار التحقيق بالمحكمة الابتدائية في منوبة .
ن ع/جود





Publié le:2017-03-18 12:33:08

cadre-b21207b19eca476d1a6c56dc90f90a7b-2017-03-18 12:33:08
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 140071



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13103,3

  • (16/03)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 2,43888 DT        1$ =2,29116 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/03)   1040,3 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |140071 400|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires