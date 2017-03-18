صفاقس: إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وإيقاف تسعة أشخاص

وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم السبت أن الوحدات تمكنت من إحباط العملية بناء على معلومات مفادها تواجد مجموعة من الأشخاص بإحدى المحلات السكنية بمدينة صفاقس يعتزمون تنظيم عملية هجرة سرية.
وبينت أن أحد افراد المجموعة غيني الجنسية والبقية تونسيون تتراوح أعمارهم بين 17 و49 سنة تم العثور لديهم على مبلغ مالي من العملة التونسية يقدر بحوالي 17 ألف دينار موضحة أن إثنين من هذه العناصر مفتش عنهما من أجل السرقة ومن أجل إصدار صك دون رصيد .
واشارت الداخلية ان النيابة العمومية اذنت -بعد مراجعتها- لفرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بصفاقس بمباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها "المشاركة في تكوين وفاق قصد مغادرة التراب التونسي بحرا خلسة" .
ليلى
Publié le:2017-03-18 12:27:57
Par:Ahmed Beyoub (France )
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