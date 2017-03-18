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صفاقس: إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وإيقاف تسعة أشخاص

Samedi 18 Mars 2017
بــاب نــات - تمكنت الوحدات التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس مساء امس الجمعة من القبض على تسعة أشخاص كانوا بصدد التحضير لإجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا من سواحل الجهة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم السبت أن الوحدات تمكنت من إحباط العملية بناء على معلومات مفادها تواجد مجموعة من الأشخاص بإحدى المحلات السكنية بمدينة صفاقس يعتزمون تنظيم عملية هجرة سرية.
وبينت أن أحد افراد المجموعة غيني الجنسية والبقية تونسيون تتراوح أعمارهم بين 17 و49 سنة تم العثور لديهم على مبلغ مالي من العملة التونسية يقدر بحوالي 17 ألف دينار موضحة أن إثنين من هذه العناصر مفتش عنهما من أجل السرقة ومن أجل إصدار صك دون رصيد .
واشارت الداخلية ان النيابة العمومية اذنت -بعد مراجعتها- لفرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بصفاقس بمباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها "المشاركة في تكوين وفاق قصد مغادرة التراب التونسي بحرا خلسة" .
ليلى



Publié le:2017-03-18 12:27:57

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