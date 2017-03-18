طائرة الخطوط التونسية المتجهة نحو باريس اورلي ستحط بمطار شارل ديقول
Samedi 18 Mars 2017
بــاب نــات -
أعلنت الخطوط التونسية، أن الطائرة "أ 320"، التي أقلعت صباح السبت من مطار تونس قرطاج متجهة إلى مطار "باريس أورلي" (فرنسا) لتأمين الرحلة 716 TU ، ستحط بمطار "شارل دي غول".
واوضحت الناقلة الوطنية، في بلاغ لها السبت، ان هذا القرار يأتي على اثر غلق مطار اورلي بسبب حادثة إطلاق نار جدت صباح اليوم بالمطار، وهو ما قد يؤدي إلى حصول اضطرابات على مستوى الحركة الجوية للمطار المذكور.
Par:Ahmed Beyoub (France )
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