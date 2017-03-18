انطلاق عملية الترسيم في النسخة الثالثة من برنامج ''سوق التنمية'' في ولاية القصرين

Samedi 18 Mars 2017



بــاب نــات - انطلقت بفضاء المركب الشبابي في القصرين المدينة ، عملية الترسيم للدورة الثالثة لسوق التنمية وذلك من خلال تنظيم يوم جهوي تحسيسي أمس الجمعة تحت إشراف الادارة الجهوية للوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالتعاون مع هياكل الدعم والمساندة ومحضة المؤسسات بالجهة .



ويهدف اليوم الجهوي الى مزيد التعريف ببرنامج سوق التنمية في نسخته الثالثة وتحفيز أصحاب أفكار المشاريع على الانخراط فيه بغية الفوز والحصول على الدعم المالي والتأطير الضروري لبلورة أفكار مشاريعهم وجعلها قابلة للانجاز وفق ما ذكره لنا المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالقصرين نورالدين العلاقي .



وأوضح العلاقي أن "من شروط المشاركة في برنامج "سوق التنمية3 " ، أن يكون صاحب فكرة المشروع تونسي الجنسية ، حتى وان كان مقيما بالخارج ، ويتعهد بتنفيذ مشروعه في تونس وأن تكون المشاريع تحمل لمسة تجديد وتطوير وابتكار وقادرة على بعث مواطن شغل مستديمة وتنطلق من حاجيات الجهات والمناطق التي ينتمي إليها أصحاب أفكار المشاريع .



" وأكد أن هذه المبادرة ، تعدّ فرصة ذهبية للباعثين الشبان وأصحاب أفكار المشاريع في شتى المجالات وكذلك للعاطلين عن العمل ولأصحاب مشاريع التخرج ، لما توفره من دعم مادي وتأطير ومرافقة وتشجيع على الابتكار والتجديد والخلق والإبداع حسب قوله .

وصرح أن النسخة الثالثة من هذا البرنامج تطمح إلى تأطير وتمويل أكثر من مشروع مجدد بمختلف ولايات الجمهورية من خلال تمكينهم من منح تصل إلى 50 ألف دينار في شكل هبة لمساعدتهم على تجسيم مشاريعهم على أرض الواقع وتسهيل نفاذ منتوجاتهم إلى الأسواق الوطنية والعالمية .



وسجّل اليوم التحسيسي حضور عددا متوسطا من أصحاب أفكار المشاريع بالجهة ، وقد عبر لنا بعضا منهم عن نيتهم الجادة في الانخراط في "سوق التنمية " بغية تطوير أفكار مشاريعهم وبلورتها والفوز والاستفادة من حوافر وتشجيعات هذا البرنامج وفق تعبيرهم .

لطيفة/جود





Publié le:2017-03-18 16:09:11

