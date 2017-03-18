حزب المبادرة: ذكرى الاستقلال محطة لمزيد شحذ الهمم والتشبع بروح المسؤولية

وبين الحزب في بيان اليوم السبت بمناسبة الذكرى 61 للاستقلال أن إدراك هذه الغايات يتطلب عودة الثقة بين المواطن والدولة واحترام القانون والرأي المخالف والتمسك بالوحدة الوطنية كعربون لكل النجاحات في إطار تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة واقتسام التضحيات بين كافة المجتمع .
واضاف البيان ان ذلك يتطلب من الحكومة الإسراع في القيام بالإصلاحات الضرورية في شتى المجالات والتحلي بالجرأة اللازمة في مقاومة الفساد وتجسيم العدالة الاجتماعية.
هند
Publié le:2017-03-18 15:10:06
Par:cartaginois2011 (Tunisia ) Par Mobile
Sur: جمعية القضاة التونسيين تجدد رفضها للمبادرة التشريعية لتنقيح قانون المجلس الاعلى للقضاء