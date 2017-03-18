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حزب المبادرة: ذكرى الاستقلال محطة لمزيد شحذ الهمم والتشبع بروح المسؤولية

Samedi 18 Mars 2017
بــاب نــات - أكد حزب المبادرة، أنه يتطلع إلى أن يبقى يوم 20 مارس دوما محطة لمزيد شحذ الهمم والتشبع بروح المسؤولية من أجل الحفاظ على الاستقلال وتوطيد أركان الدولة وترسيخ قيم الجمهورية وتركيز أسس المواطنة وحب العمل للنهوض بالبلاد وضمان تقدمها وازدهارها.

وبين الحزب في بيان اليوم السبت بمناسبة الذكرى 61 للاستقلال أن إدراك هذه الغايات يتطلب عودة الثقة بين المواطن والدولة واحترام القانون والرأي المخالف والتمسك بالوحدة الوطنية كعربون لكل النجاحات في إطار تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة واقتسام التضحيات بين كافة المجتمع .
واضاف البيان ان ذلك يتطلب من الحكومة الإسراع في القيام بالإصلاحات الضرورية في شتى المجالات والتحلي بالجرأة اللازمة في مقاومة الفساد وتجسيم العدالة الاجتماعية.
هند



Publié le:2017-03-18 15:10:06

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