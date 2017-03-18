رئيس الحكومة في زيارة للmarché de gros ببئر القصعة

Samedi 18 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-18 11:02:28

- قام رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم السبت18 مارس 2017 بزيارة إلى سوق الجملة ببئر القصعة بالعاصمة ليعاين عملية تزويد السوق ويطلع على مشاكل الباعة.