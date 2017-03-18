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Economie

رئيس الحكومة في زيارة للmarché de gros ببئر القصعة

Samedi 18 Mars 2017
بــاب نــات - قام رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم السبت18 مارس 2017 بزيارة إلى سوق الجملة ببئر القصعة بالعاصمة ليعاين عملية تزويد السوق ويطلع على مشاكل الباعة.


















Publié le:2017-03-18 11:02:28

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1 de 1 commentaires pour l'article 140060

Nader Malaykos  (Netherlands)  |Samedi 18 Mars 2017 à 11h 14m |           
Marché de gros

بلغتنا سوق الجملة .... كفى تمقعيرا



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