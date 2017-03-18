Publié le:2017-03-18 11:02:28
رئيس الحكومة في زيارة للmarché de gros ببئر القصعة
Samedi 18 Mars 2017
بــاب نــات - قام رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم السبت18 مارس 2017 بزيارة إلى سوق الجملة ببئر القصعة بالعاصمة ليعاين عملية تزويد السوق ويطلع على مشاكل الباعة.
Publié le:2017-03-18 11:02:28
Publié le:2017-03-18 11:02:28
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Par:Nader Malaykos (Netherlands )
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