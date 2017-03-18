الاحتفاظ بتلميذ بشبهة الانتماء الى تنظيم ارهابي في منوبة

وأوضح نفس المصدر أنه على إثر الاشتباه في تحركات التلميذ وبعد إذن من النيابة العمومية تمت مداهمة مسكنه حيث عثر الاعوان على كتاب ذي مضامين متشددة إضافة إلى شعار تنظيم متطرّف محظور في علاقة بمحتوى الكتاب، مشيرا إلى أنه تمّ التحري أيضا في مضمون حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي .
وأضاف أنه تم الاحتفاظ بالتلميذ الذي يستعد لاجتياز امتحان الباكالوريا في انتظار إحالته على التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة .
ن ع/جود
Publié le:2017-03-18 10:45:28
Par:Nader Malaykos (Netherlands )
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