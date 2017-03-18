الاحتفاظ بتلميذ بشبهة الانتماء الى تنظيم ارهابي في منوبة

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-18 10:45:28

- ألقى أعوان فرقة الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني في منوبة القبض مساء أمس الجمعة بتلميذ يدرس بالسنة النهائية بمعهد في حي خالد بن الوليد من معتمدية دوار هيشر، بشبهة الانتماء الى تنظيم إرهابي حسب ما أفاد به مصدر امني مراسلة (وات) بالجهة.وأوضح نفس المصدر أنه على إثر الاشتباه في تحركات التلميذ وبعد إذن من النيابة العمومية تمت مداهمة مسكنه حيث عثر الاعوان على كتاب ذي مضامين متشددة إضافة إلى شعار تنظيم متطرّف محظور في علاقة بمحتوى الكتاب، مشيرا إلى أنه تمّ التحري أيضا في مضمون حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي .وأضاف أنه تم الاحتفاظ بالتلميذ الذي يستعد لاجتياز امتحان الباكالوريا في انتظار إحالته على التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة .ن ع/جود