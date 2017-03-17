عماد الخميري ناطقا رسميا لحركة النهضة

Vendredi 17 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-17 23:28:55

- أعلنت حركة النهضة في بلاغ لها أن راشد الغنوشي رئيس الحركة قام بتكليف عماد الخميري ناطقا رسميا باسم الحركة.والخميري هو عضو بمجلس الشورى وبالمكتب السياسي ونائب بمجلس نواب الشعب ورئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.