رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل سفير الولايات المتحدة بتونس

وأكد الناصر، وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب، متانة علاقات الصداقة والشراكة التي تربط تونس بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيدا بمواصلة واشنطن دعمها لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس.
وبيّن ضرورة تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس نواب الشعب والكنغرس الأمريكي بما يخدم مصالح البلدين.
من جانبه، قدّم الدبلوماسي الأمريكي بسطة عن تطوّر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والأمنية، مؤكّدا عزم بلاده على مواصلة دعم تونس.
حلا
Publié le:2017-03-17 23:16:17
Par:Rinos Fasoulia (Germany ) Par Mobile
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