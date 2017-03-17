وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي يتحادث مع رئيس حكومة منطقة Sicilia الإيطالية

وبيّن السيد CROCETTA أنّ الزيارة تندرج في إطار الحرص على توطيد التعاون بين تونس ومنطقة صقلية، مشيرا أنّ تواجد السيد Antonello MONTANTTE رئيس منظمة الأعراف (Confindustria) لمنطقة صقلية ضمن الوفد، يؤكد إهتمام المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتونس والرغبة في إقامة شراكات مثمرة ومشاريع سواء في تونس أو في صقلية في إطار المصلحة المشتركة.
وأضاف السيد CROCETTA أن هناك العديد من القواسم المشتركة بين الجانبين على المستوى الجغرافي والثقافي والمجتمعي، تساعد على إرساء شراكة اقتصادية حقيقية بين تونس وصقلية.
من جانبه أكّد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي على عمق العلاقات الاقتصادية وتنوعها مع إيطاليا سواء في مجال الاستثمار أو التبادل التجاري أو التعاون المالي وغيرها من المجالات، مما يبوأ إيطاليا مرتبة متقدّمة كشريك هام لتونس في أوروبا والمنطقة المتوسطية، مشيرا أنّ عامل الجغرافيا يمثّل أحد أبرز المزايا لبناء شراكة حقيقية بين تونس ومنطقة صقلية.
Publié le:2017-03-17 20:29:58
Par:Fethi Mnasri (Tunisia )
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