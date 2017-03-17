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Economie

وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي يتحادث مع رئيس حكومة منطقة Sicilia الإيطالية

Vendredi 17 Mars 2017
بــاب نــات - اجتمع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي بعد ظهر اليوم بمقر الوزارة بوفد يضم عددا من أصحاب مؤسسات من منطقة صقلية الإيطالية يترأسه السيد Rosario CROCETTA رئيس حكومة المنطقة.

وبيّن السيد CROCETTA أنّ الزيارة تندرج في إطار الحرص على توطيد التعاون بين تونس ومنطقة صقلية، مشيرا أنّ تواجد السيد Antonello MONTANTTE رئيس منظمة الأعراف (Confindustria) لمنطقة صقلية ضمن الوفد، يؤكد إهتمام المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتونس والرغبة في إقامة شراكات مثمرة ومشاريع سواء في تونس أو في صقلية في إطار المصلحة المشتركة.

وأضاف السيد CROCETTA أن هناك العديد من القواسم المشتركة بين الجانبين على المستوى الجغرافي والثقافي والمجتمعي، تساعد على إرساء شراكة اقتصادية حقيقية بين تونس وصقلية.

من جانبه أكّد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي على عمق العلاقات الاقتصادية وتنوعها مع إيطاليا سواء في مجال الاستثمار أو التبادل التجاري أو التعاون المالي وغيرها من المجالات، مما يبوأ إيطاليا مرتبة متقدّمة كشريك هام لتونس في أوروبا والمنطقة المتوسطية، مشيرا أنّ عامل الجغرافيا يمثّل أحد أبرز المزايا لبناء شراكة حقيقية بين تونس ومنطقة صقلية.



Publié le:2017-03-17 20:29:58

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