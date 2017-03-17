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Economie

وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي يتحادث مع وفد من صندوق قطر للتنمية

Vendredi 17 Mars 2017
بــاب نــات - التقى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي بوفد من صندوق قطر للتنمية يترأسه سلطان العسيري نائب رئيس الصندوق.

وأفاد السيد العسيري أن الصندوق في المراحل الأخيرة من الاستعدادات لفتح مكتب بتونس وهو الأول خارج قطر وسيكون مركزا إقليميا في شمال إفريقيا، مشيرا أن الإدارة ستخصص 250 مليون دولار لإنطلاق نشاطه الذي سيركز على المساهمة في إنجاز مشاريع تنموية في مجالات حيوية وذات أولوية لتونس على غرار التعليم والصحّة والتمكين الاقتصادي وغيرها من المجالات التي ستقترحها الجهات الرسمية التونسية.
من جانبه عبّر وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي عن ارتياحه للمستوى المرموق الذي يميز التعاون بين البلدين سواء على مستوى الاستثمار أو في إطار التعاون المالي وكذلك التعاون الفني الذي ما انفك يتطوّر خلال السنوات الأخيرة، مشيرا أنّ فتح مركز لصندوق قطر للتنمية في تونس وإعتماده كمركز إقليمي يمثل إشارة مهمّة لمزيد دفع التعاون القائم وتنويعه.
كما تطرّق السيد محمد الفاضل عبد الكافي إلى تطوّر الأوضاع الإقتصادية في تونس وبوادر التحسن المسجلة في هذا السياق ممّا يفتح أفاقا لاستعادة النمو تدريجيا.



Publié le:2017-03-17 20:27:41

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