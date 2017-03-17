جلسة عامة في البرلمان يومي 28 و29 مارس للنظر في عدد من مشاريع القوانين منها مشروع تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء

Vendredi 17 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-17 23:05:33

- قرر مكتب مجلس نواب الشعب ، خلال اجتماعه اليوم الجمعة، عقد جلسة عامة يومي 28 و29 مارس الجارى، للنظر في مشروع القانون الأساسي عدد 27/2017 المتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 افريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.كما ستناقش هذه الجلسة العامة، وفق ما أكده المكلف بالاعلام بمجلس نواب الشعب حسان فطحلي ل"وات"، مواصلة النظر في مقترح قانون عدد 20/2016 الذى يتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية ، ومقترح قانون عدد 55/2016 يتعلق بلجان التحقيق البرلمانية.وستنظر نفس الجلسة العامة في مشروع القانون عدد 26/2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات، اضافة الى النظر في ثلاثة مشاريع قوانين عدد 02 و03 و04 لسنة 2017.من جهة أخرى ، أحال المكتب ثلاثة مشاريع قوانين واردة من رئاسة الحكومة على أنظار اللجان المعنية، ومقترح قانون أساسي عدد 30/2017 يتعلق بالمصالحة بخصوص الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام، على أنظار لجنة التشريع العام.كما وجّه المكتب خمسة أسئلة كتابية إلى الحكومة من كل من النائب الصحبي بن فرج إلى وزير العدل، ومن النائب فيصل التبيني إلى وزير الفلاحة ، ومن النائب جميلة دبش كسيكسي إلى وزيرة المالية ومن النائب عماد الدايمي إلى وزير النقل ومن النائب سالم الأبيض إلى رئيس الحكومة.وحدد المكتب أسبوع الجهات من الاثنين 20 مارس إلى الجمعة 25 مارس القادم ، حسب مقتضيات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. ، وفق المصدر ذاته.أيمن