تعيينات جديدة بالخطوط التونسية

Vendredi 17 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-17 20:13:21

- أكدت الخطوط التونسية، في بلاغ أصدرته، الجمعة، أنّه تقرر تعيين كل من :شاكر مرابط مديرا عاما لشركة أماديوس تونسمنتصر البنوني مديرا عام للتونسية للتموين