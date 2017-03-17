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تعيينات جديدة بالخطوط التونسية
Vendredi 17 Mars 2017
بــاب نــات
- أكدت الخطوط التونسية، في بلاغ أصدرته، الجمعة، أنّه تقرر تعيين كل من :
شاكر مرابط مديرا عاما لشركة أماديوس تونس
منتصر البنوني مديرا عام للتونسية للتموين
Publié le:2017-03-17 20:13:21
cadre-278d3ac323245507b14d40e263ac1e0a-2017-03-17 20:13:21
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