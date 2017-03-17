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Economie

الخطوط التونسية تعلن عن تخفيضات لفائدة مجموعة من الوجهات الفرنسية

Vendredi 17 Mars 2017
بــاب نــات - أعلنت شركة الخطوط التونسية، الجمعة، عن انطلاق حملتها الترويجية الجديدة لفائدة مجموعة من الوجهات الفرنسية.
وأشارت الناقلة الوطنية، في بلاغ لها، ان هذه التخفيضات ستشمل الرحلات، التي ستؤمنها من مطارات تونس والمنستير وجربة باتجاه باريس وبوردو ومرسيليا وتولوز وسترازبورغ ونيس وليون ونانت.

وحددت الشركة سعر التذاكر ابتداء من 319 دينارا دون احتساب العمولة مع تمتيع الرضع الأقل من السنتين بتخفيض بنسبة 75 بالمائة.
وستبدأ فترة بيع التذاكر المخفضة والسفر من يوم 17 مارس وحتى 13 أفريل 2017 على أن يكون يوم 28 أفريل 2017 تاريخ عودة آخر رحلة، وفق نفس البلاغ.
وبينت أن فترة المكوث الدنيا بالوجهة الفرنسية هي 3 أيام في حين حددت فترة المكوث القصوى ب15 يوما.
وأكدت الناقلة امكانية اقتناء التذاكر، حسب المقاعد المتوفّرة، عبر موقع واب الشركة على العنوان www.tunisair.com وعبر نقاط البيع التابعة للخطوط التونسية ومختلف وكالات الأسفار المصادق عليها .



Publié le:2017-03-17 20:10:01

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