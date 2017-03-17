توننداكس يرتفع رغم الأداء المتذبذب للبورصة

Vendredi 17 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-17 20:04:31

- أظهرت بورصة تونس خلال الأسبوع (من 13 الى 17 مارس 2017) اداء متذبذبا بين صعود ونزول، بحسب الوسيط بالبورصة "تونيزي فالور". فيما حقق توننداكس لنفس الفترة زيادة بنسبة 0،15 بالمائة وبلغ في اقفال، الجمعة مستوى 5577،91 نقطة.وسجل نفس المؤشر نسقا ايجابيا منذ بداية سنة 2017 بلغ معدله 1،6 بالمائة.وشهدت السوق تسارعا في نسق المبادلات. وبلغت قيمة هذه المعاملات، التي تركزت على أسهم اسمنت قرطاج وأدوية، 34 مليون دينار (م د).اضافة الى ذلك فقد تم تبادل كتلتي أسهم شملت أسهم اسمنت قرطاج (0،8 م د) وبولينا القابضة (0،600 م د) وسمحت بتعبئة 1،4 م د.واحتلت أسهم الكتروستار قائمة الارتفاعات وزادت قيمتها بنسبة 29 بالمائة (3،750 دينار) فيما بلغت قيمة المبادلات على نفس الأسهم 0،5 م د.وسجل السهم أداء ايجابيا منذ بداية سنة 2017 ليصل معدل تطوره الى 20 بالمائة.واستعادت أسهم مصنع ألواح الخشب بالجنوب ألقها واقفلت على زيادة بنسبة 13 بالمائة (3،420 د) ولم تسجل نفس الأسهم سوى مبادلات ضعيفة لم تتجاوز قيمتها 0،6 م د.وعرفت أسهم اسمنت قرطاج بدورها نسقا تصاعديا اذ تقدمت بنسبة 9 بالمائة (2،730 د).وبلغت المعاملات على أسهم الشركة 15 م د.وكانت أبعد من أن تكون الأسهم الأكثر ديناميكية على مستوى السوق.وعرفت أسهم التونسية للصناعات الصيدلية أهم معدل تراجع اذ فقد السهم 18 بالمائة من قيمته ليصل الى مستوى 6،210 د.فيما واصلت أسهم أوروسيكل تدحرجها وخسرت 6 بالمائة من سعرها 33 د.وبلغت قيمة المبادلات 1،7 م د اي ما يعادل 5 بالمائة من حجم المعاملات اليومي.م/ناد