جغام والسماوي : تونس أصبحت في حاجة إلي منتوج سياحي بديل

Vendredi 17 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-17 19:55:10

- انعقدت صباح يوم الجمعة 17 مارس الجاري ندوة تناولت موضوع :" واقع و أفاق السياحة التونسية" و ذلك في إطار فعاليات الصالون الدولي للسياحة المنعقد في مدينة سوسة من 15 إلى 19 مارس 2017.و اشرف على هذه الندوة السيد محمد جغام وزير السياحة السابق و مشاركة السيد احمد السماوي أيضا وزير سابق للسياحة و ذلك بحضور عدد من المتدخلين في القطاع السياحي من نزل و مطاعم و وكالات اسفار و بمشاركة الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بمياه البحر.وقد استعرض السيد أحمد السماوي التجربة التونسية و تطورها على امتداد أربعة عقود الماضية , و أوضح ان ما بلغته بلادنا من رقي في المجال السياحي شهد خلال السنوات الأخيرة تراجعا كبيرا. وصرح أن الدولة اليوم أصبحت غير قادرة على الحفاظ على المكاسب التي تحققت في هذا المجال، وأن الديوان الوطني للسياحة أصبح يضطلع بمهام ليست من مشمولاته.و قال انه "عار على تونس اليوم أن ترى ملعب القولف في توزر يموت وملعب الجولف في طبرقة يحتضر " . ودعي للاستثمار في " المنتوج السياحي البديل " دون التخلي عن السياحة الشاطئية الكلاسيكية .و قال السيد احمد السماوي ان نسبة السياحة الداخلية ضعيفة جدا بين %10 و %15 ، في حين ان معدل السياحة الداخلية في بعض الدول الاوروبية يصل الى حدود 40% و هذا يستوجب منا توفير متطلبات السياحة الداخلية والاستجابة لتطلعات الناس. واكد ايضا انه لا بد من مراجعة استراتيجيات العمل التسويقي للسياحة خاصة في الاسواق الكلاسيكية مثل فرنسا وانقلترا وايطاليا والمانيا وهذا لا يمكن القيام به اليوم دون اعادة النظر في هيكلة الديوان الوطني للسياحة و مختلف الادارات التابعة لوزارة السياحة . و اضاف ان موضوع الشراكة بين القطاع الخاص و العمومي اصبح امرا حتميا بسبب الرتابة التي تعيشها دواليب الإدارة .ومن جهته بين السيد محمد جغام ان الوضع السياحي اليوم كارثي بأتم معنى الكلمة ، و يستوجب الإسراع في معالجة مشاكل البنية التحتية للمؤسسات السياحية و الأمن, سواء كان امن النزل او الشارع والخدمات الفندقية التي أصبحت دون المتوسط و تحسين للمحيط البيئي من الشاطئ إلى جميع المرافق داخل النزل إلى المدينة و المسالك السياحية.دعي المستثمرين لخلق منتوج سياحي في المناطق الداخلية و تنويعه من الجنوب الى الوسط الى الشمال وإستغلال ملاعب القولف و الموانئ الترفيهية موضحا ان ملعب القولف بطبرقة هو من احسن الملاعب في البحر المتوسط و للأسف الى الان لم نستطع توظيف هذا المكسب ليعود بالفائدة على المنطقة و البلاد. و قال ان ''الأوضاع في العالم تغيرت و الهياكل الادارية و الإستراتيجية التي عملنا بها في الماضي لم تعد تستجيب اليوم لمتطلبات المرحلة لذلك علينا الانطلاق من جديد و بسرعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه هذا العام 2017 و لنشهد إقلاعا جديدا للسياحة التونسية بداية من سنة 2018.''