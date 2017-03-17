جندوبة: اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق الفنان الزين العبيدي بتهمة الإزعاج والثلب عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي

Vendredi 17 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-17 18:00:09

- اصدر رئيس الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة مساء امس الخميس بطاقة ايداع بالسجن في حق الفنان الشاب الزين العبيدي بعد ان مثل امامه في حالة سراح لمقاضاته على خلفية شكاية تقدمت بها المندوبة الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بالجهة ضمنت تحت عدد 1546 /2017، اتهمته فيها بالإزعاج والثلب عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي، وفق ما اكده مصدر قضائي بالجهة لمراسل (وات).وكان العبيدي، وهو استاذ مسرح بالمعهد العالي للفنون الدرامية بالكاف، قد انتقد في تغريدة على شبكة التواصل الجتماعي "الفايسبوك" اداء المندوبة الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بجندوبة احلام التواتي على راس الادارة الجهوية للثقافة، حسب ما ذكرته سندس الطرخاني احد اعضاء هيئة الدفاع عن المتهم.واضاف ذات المصدر ان رئيس الدائرة الجناحية بالنيابة عدنان الماطوسي رفض مطلب الافراج عن المتهم، رغم المسوغات التي تضمنها المطلب وعلى راسها التزاماته المهنية والفنية وفي مقدمتها تظاهرة 24/24 التي ستلتئم بمدينة الكاف تزامنا مع يوم محاكمته المقرر في 22 مارس الجاري.ومن جهتها اكدت التواتي في تصريح لمواسل (وات) ان المتهم "كثيرا ما تعمد توجيه تهم واساءات والازعاجات متواترة مست من سمعتها حيث اتهمها بعلاقات مشبوهة تسببت لها في توتر عائلي"، معتبرة ان "اطرافا تحركه لتنحيتها من منصبها" وفق تقديرها.مولدي/باشا