جندوبة: اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق الفنان الزين العبيدي بتهمة الإزعاج والثلب عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي

وكان العبيدي، وهو استاذ مسرح بالمعهد العالي للفنون الدرامية بالكاف، قد انتقد في تغريدة على شبكة التواصل الجتماعي "الفايسبوك" اداء المندوبة الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بجندوبة احلام التواتي على راس الادارة الجهوية للثقافة، حسب ما ذكرته سندس الطرخاني احد اعضاء هيئة الدفاع عن المتهم.
واضاف ذات المصدر ان رئيس الدائرة الجناحية بالنيابة عدنان الماطوسي رفض مطلب الافراج عن المتهم، رغم المسوغات التي تضمنها المطلب وعلى راسها التزاماته المهنية والفنية وفي مقدمتها تظاهرة 24/24 التي ستلتئم بمدينة الكاف تزامنا مع يوم محاكمته المقرر في 22 مارس الجاري.
ومن جهتها اكدت التواتي في تصريح لمواسل (وات) ان المتهم "كثيرا ما تعمد توجيه تهم واساءات والازعاجات متواترة مست من سمعتها حيث اتهمها بعلاقات مشبوهة تسببت لها في توتر عائلي"، معتبرة ان "اطرافا تحركه لتنحيتها من منصبها" وفق تقديرها.
مولدي/باشا
Publié le:2017-03-17 18:00:09
Par:Ahmed Beyoub (France )
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