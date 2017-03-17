الجهيناوى يقدم لرئيس الجمهورية نتائج الزيارتين اللتين أداهما الى الولايات المتحدة والعراق

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-17 17:48:18

- قدم وزير الشؤون الخارجيّة خميّس الجهيناوي، لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الجمعة، عرضا حول نتائج زيارة العمل التي أدّاها إلى الولايات المتحدة الأمريكية من 13 إلى 15 مارس الجاري، ولقائه بكبار المسؤولين الأمريكيين في السلطتين التنفيذية والتشريعية، وفي مراكز التفكير الاستراتيجي.وأوضحت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها ، أن الجهيناوى صرح اثر اللقاء الذى جمعه برئيس الجمهورية بقصر قرطاج ، أنه لمس لدى المسؤولين الأمريكيين، استعدادا كاملا لمواصلة تقديم الدعم والمساندة لتونس في الفترة القادمة ، ولمزيد تعزيز قدراتها خصوصا في المجالات الاقتصادية والأمنية.كما استعرض الجهيناوى نتائج زيارته الرسمية التى أداها إلى العراق يومي 8 و9 مارس الجارى، وآفاق التعاون الثنائي التي فتحتها في مختلف الميادين، وأساسا في المجالين الاقتصادي والأمني.من جهة اخرى ، تم خلال اللقاء التطرّق إلى ترتيبات مشاركة رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمّة في دورته العادية 28 بالمملكة الأردنية الهاشمية يوم 29 مارس الجاري.أيمن