الجهيناوى يقدم لرئيس الجمهورية نتائج الزيارتين اللتين أداهما الى الولايات المتحدة والعراق

وأوضحت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها ، أن الجهيناوى صرح اثر اللقاء الذى جمعه برئيس الجمهورية بقصر قرطاج ، أنه لمس لدى المسؤولين الأمريكيين، استعدادا كاملا لمواصلة تقديم الدعم والمساندة لتونس في الفترة القادمة ، ولمزيد تعزيز قدراتها خصوصا في المجالات الاقتصادية والأمنية.
كما استعرض الجهيناوى نتائج زيارته الرسمية التى أداها إلى العراق يومي 8 و9 مارس الجارى، وآفاق التعاون الثنائي التي فتحتها في مختلف الميادين، وأساسا في المجالين الاقتصادي والأمني.
من جهة اخرى ، تم خلال اللقاء التطرّق إلى ترتيبات مشاركة رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمّة في دورته العادية 28 بالمملكة الأردنية الهاشمية يوم 29 مارس الجاري.
أيمن
Publié le:2017-03-17 17:48:18
Par:Ahmed Beyoub (France )
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