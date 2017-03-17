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Politique

سفير الاتحاد الاوروبي بتونس يؤكد ان الاولوية في تدخلات الاتحاد ستكون لفائدة الولايات الداخلية

Vendredi 17 Mars 2017
بــاب نــات - اكد سفير الاتحاد الاوروبي بتونس باتريس برغميني خلال زيارته اليوم الجمعة الى ولاية سيدي بوزيد ان الاتحاد سيعطي الاولوية في تدخلاته بتونس الى الولايات الداخلية وخاصة منها التي تعاني الفقر والتهميش.

وبين ان الاتحاد الاوروبي قد "ضاعف من قيمة المساعدات المخصصة لتونس لتبلغ حوالي 300 مليون اورو (1 يورو يساوي 2.
4370 دينار) سنة 2017، سيقع صرفها حسب الاولويات"، وفق تعبيره، مؤكدا عزم الاتحاد على مساعدة تونس في مواجهة الصعوبات الاقتصادية "خاصة ملف تشغيل العاطلين عن العمل بعد انجاح الانتقال الديموقراطي".
وكان سفير الاتحاد الاوروبي قد حل بولاية سيدي بوزيد للاطلاع على سير عدد من المشاريع التنموية والصحية التي انجزت والتى هي بصدد الانجاز، وخاصة مركز الوسيط للصحة العمومية (بتمويل قيمته 400 الف دينار)، الذي دخل حيز الاستغلال منذ سنة 2016، والسوق البلدي الذي بلغت نسبة انجازه 80 بالمائة (بكلفة 2ر3 مليون دينار، منها 1ر2 مليون دينار في شكل هبة من الاتحاد الاوروبي)".
كما اطلع السفير على الفضاء الصناعي، والمكتبة العمومية النموذجية بأولاد بلهادي، وعدد من الطرقات التي تم انجازها بحي اولاد شلبي، بالإضافة الى احدى الضيعات بمعتمدية المكناسي، واستمع خلال لقاء جمعه بمقر الولاية مع ممثلين عن المنظمات والجمعيات الناشطة بالجهة، الى عدد من المقترحات الخاصة بتدعيم تدخلات الاتحاد الاوروبي بولاية سيدي بوزيد وتطوير التعاون في مختلف القطاعات.
شوقي/باشا




Publié le:2017-03-17 15:22:46

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1 de 1 commentaires pour l'article 140026

RESA67  (France)  |Vendredi 17 Mars 2017 à 15h 34m |           
Au moins on est sûr que ces aides ne vont pas être détournées par ceux qui ont en le moins besoin, au détriment des régions intérieures.



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