اسباب فنية تحول دون اقلاع طائرة تابعة للخطوط التونسية من مطار توزر

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-17 14:36:27

- قالت الخطوط التونسية، ان اسبابا فنية حالت دون اقلاع طائرة تابعة لها، مساء الخميس، من مطار توزر في اتجاه جربة.وبينت الناقلة الوطنية في بلاغ لها الجمعة، ان الطائرة، التي تؤمن الرحلة عدد 635 على خطّ باريس - جربة عبر توزر انطلاقا من مطار اورلي بباريس (فرنسا)، حطت بمطار توزر مساء الخميس (على الساعة التاسعة مساء)، غير انها لم تتمكن من الاقلاع لمواصلة الرحلة نحو جربة.وقد قامت الشركة بايواء المسافرين على متن الرحلة والذين يبلغ عددهم 67 شخصا، باحد النزل في الجهة كما تمّ تخصيص طائرة قامت بنقلهم إلى جربة صباح اليوم الجمعة.