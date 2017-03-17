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Economie

اسباب فنية تحول دون اقلاع طائرة تابعة للخطوط التونسية من مطار توزر

Vendredi 17 Mars 2017
بــاب نــات - قالت الخطوط التونسية، ان اسبابا فنية حالت دون اقلاع طائرة تابعة لها، مساء الخميس، من مطار توزر في اتجاه جربة.
وبينت الناقلة الوطنية في بلاغ لها الجمعة، ان الطائرة، التي تؤمن الرحلة عدد 635 على خطّ باريس - جربة عبر توزر انطلاقا من مطار اورلي بباريس (فرنسا)، حطت بمطار توزر مساء الخميس (على الساعة التاسعة مساء)، غير انها لم تتمكن من الاقلاع لمواصلة الرحلة نحو جربة.

وقد قامت الشركة بايواء المسافرين على متن الرحلة والذين يبلغ عددهم 67 شخصا، باحد النزل في الجهة كما تمّ تخصيص طائرة قامت بنقلهم إلى جربة صباح اليوم الجمعة.



Publié le:2017-03-17 14:36:27

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1 de 1 commentaires pour l'article 140024

Lechef  (Tunisia)  |Vendredi 17 Mars 2017 à 14h 57m | Par           
Aléas technique constaté dans une entreprise tunisienne ou européenne ou américaine qui a été résolu à temps. ....Et après. ....Quel est le but de cette information ? Est-ce qu'on va établir un rapport technique journalier d'une entreprise ? Non, ce n'est pas normal et je dirais même ce n'est pas toléré d'évoquer dans ces espaces n'importe quoi.



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