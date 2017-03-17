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غلق مفترق حي الزهور في القصرين المدينة وتعطيل حركة المرور من قبل عمال الحضائر احتجاجا عل وضعياتهم المهنية العالقة

Vendredi 17 Mars 2017
بــاب نــات - أقدم صباح اليوم الجمعة ، عدد هام من عمال الحضائر في ولاية القصرين على غلق مفترق الطريق المؤدي إلى حي الزهور وسط المدينة وإشعال العجلات المطاطية مما عطل حركة المرور لأكثر من ساعتين وتسبب في اختناق مروري كبير حيث تدخّلت قوات الامن الوطني بالجهة لتفريق المحتجين وفتح الطريق .

وتأتي هذه الاحتجاجات ، بحسب ما صرح به لمراسلة (وات) منسّق عمال الحضائر بالجهة فيصل عتوري على خلفية ما صدر مؤخرا من مستشار رئيس الحكومة بالتوجّه نحو خوصصة قطاع الحضائر مؤكدا رفض كافة العاملين في إطار منظومة الحضائر لهذا التوجه والمطالبة بالتسريع في تسوية وضعياتهم المهنية العالقة منذ سبع سنوات بتفعيل قرار الترسيم، وذكر عدد من المحتجين انه سيتم التصعيد في تحركاتهم الاحتجاجية في قادم الأيام، في صورة عدم النظر في ملفهم بجدية والتسريع في تسوية وضعياتهم.
وبخصوص مدى صحة خبر خصوصة قطاع الحضائر من عدمه ، أكّد والي القصرين في تصريحه اليوم لمراسلة (وات) أن هذا الخبر غير رسمي و مسألة غير واردة، حسب تعبيره .
لطيفة/جود




Publié le:2017-03-17 14:02:32

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