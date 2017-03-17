م18 باعثا شابا يشاركون حاليا في برنامج سوق التنمية في نسخته الثالثة

Vendredi 17 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-17 19:02:50

- شارك الى اليوم، 18 باعثا شابا من أصحاب أفكار المشاريع (من بين باعثي المشاريع بولاية توزر)، في برنامج سوق التنمية في نسخته الثالثة، وهي مشاريع متنوعة في قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات، وفق ما ذكره المدير الجهوي بالنيابة بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بتوزر آيات الله كنوزي خلال أشغال اليوم التحسيسي الهادف للتعريف بسوق التنمية المنعقد صباح الجمعة بمقر الولاية.وبين كنوزي أن "التعريف ببرنامج سوق التنمية في الجهات انطلق بداية من اليوم، وهو برنامج يهدف الى تشجيع أصحاب أفكار المشاريع للانخراط في البرنامج، والاستفادة من الاحاطة والمرافقة، لبلورة افكار مشاريعهم، وتطوير قابليتها للانجاز، والمرافقة لتحديد هيكلة الاستثمار المالي، واعداد مكلف للمشاركة في سوق التنمية، فضلا عن تمتعهم بدورات تكوين لتطوير قدراتهم".كما يتولى برنامج سوق التنمية، وفق ذات المصدر، متابعة مراحل انجاز المشاريع، وتكوين ملف الامتيازات والمنح الاستثمارية، علاوة على تمكين اصحاب المشاريع من مرافقة من قبل هياكل الاحاطة والتمويل على غرار صندوق اللامركمزية الصناعية، وهو يهدف الى دفع روح المبادرة بالشراكة مع البنك الافريقي للتنمية وسفارة الولايات المتحدة الامريكية والصندوق الايطالي والصندوق الدنماركي، من خلال اختيار 120 باعثا شابا لتمكينهم من منح تصل الى 50 ألف دينار في شكل هبة لمساعدتهم على استقطاب رؤوس الاموال ودخول مشاريعهم مرحلة الانجاز.واعرب كنوزي عن الامل في ان "يتجاوز عدد الباعثين الذين يقع اختيارهم عن ولاية توزر في اختتام البرنامج، خمسة باعثين، بعدما تم السنة الماضية اختيار ثلاثة من أصحاب المشاريع عن الجهة.ص م/باشا