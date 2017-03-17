الرياحي للشاهد: لهذا إستحضرت قولتك ... والآية الكريمة التي استشهدت بها

Vendredi 17 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-17 13:47:39

"طالعت يوم أمس ملفا إقتصاديا بجريدة يومية يتحدث عن الأزمة الخانقة في قطاع النسيج في تونس والتي تسببت في غلق المئات من المصانع وإحالة الآلاف من العاملات و العمال بهذا القطاع على البطالة ، بعد أن كان القطاع مفخرة لتونس و في مراكز متقدمة جدا من حيث الصادرات مقارنة بأعتى الدول الصناعية في العالم .كل ذلك وقع نتيجة للتوريد العشوائي ومعاهدات التبادل التجاري المريبة والغير متكافئة التي أبرمتها الحكومة مع عدد من الحكومات الأخرى.اليوم قرأت أيضا فصلا جديدا من فصول خيبات الحكومة ، و هذه المرة تحت إشراف وزارة التجهيز والإسكان التي أقدمت على تشييد علم ضخم يفوق طولة ال60 مترا ، وسيتم تدشين هذا " الانجاز الحكومي " العظيم يوم 20 مارس 2017 بمناسبة عيد الاستقلال في المفترق المقابل لمقر وزارة الشؤون الخارجية بالعاصمة ، علما و أنّ هذا العلم صنع في تركيا بكلفة تناهز 300 ألف دينار .لا أدري لماذا استحضرت فورا قولة رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال خطاب منح الثقة البارحة تحت قبة البرلمان " شعارنا الصدق في القول و الإخلاص في العمل" وأيضا الآية الكريمة التي استشهد بها " وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا " "