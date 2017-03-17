"طالعت يوم أمس ملفا إقتصاديا بجريدة يومية يتحدث عن الأزمة الخانقة في قطاع النسيج في تونس والتي تسببت في غلق المئات من المصانع وإحالة الآلاف من العاملات و العمال بهذا القطاع على البطالة ، بعد أن كان القطاع مفخرة لتونس و في مراكز متقدمة جدا من حيث الصادرات مقارنة بأعتى الدول الصناعية في العالم .
كل ذلك وقع نتيجة للتوريد العشوائي ومعاهدات التبادل التجاري المريبة والغير متكافئة التي أبرمتها الحكومة مع عدد من الحكومات الأخرى.
اليوم قرأت أيضا فصلا جديدا من فصول خيبات الحكومة ، و هذه المرة تحت إشراف وزارة التجهيز والإسكان التي أقدمت على تشييد علم ضخم يفوق طولة ال60 مترا ، وسيتم تدشين هذا " الانجاز الحكومي " العظيم يوم 20 مارس 2017 بمناسبة عيد الاستقلال في المفترق المقابل لمقر وزارة الشؤون الخارجية بالعاصمة ، علما و أنّ هذا العلم صنع في تركيا بكلفة تناهز 300 ألف دينار .
لا أدري لماذا استحضرت فورا قولة رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال خطاب منح الثقة البارحة تحت قبة البرلمان " شعارنا الصدق في القول و الإخلاص في العمل" وأيضا الآية الكريمة التي استشهد بها " وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا " "
Publié le:2017-03-17 13:47:39
Par:Khaldi Mon (Tunisia )
Sur: الرياحي للشاهد: لهذا إستحضرت قولتك ... والآية الكريمة التي استشهدت بها