Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Hobbi Eeeh  
Politique

الرياحي للشاهد: لهذا إستحضرت قولتك ... والآية الكريمة التي استشهدت بها

Vendredi 17 Mars 2017
بــاب نــات - كتب رئيس الإتحاد الوطني الحر سليم الرياحي ما يلي :
"طالعت يوم أمس ملفا إقتصاديا بجريدة يومية يتحدث عن الأزمة الخانقة في قطاع النسيج في تونس والتي تسببت في غلق المئات من المصانع وإحالة الآلاف من العاملات و العمال بهذا القطاع على البطالة ، بعد أن كان القطاع مفخرة لتونس و في مراكز متقدمة جدا من حيث الصادرات مقارنة بأعتى الدول الصناعية في العالم .

كل ذلك وقع نتيجة للتوريد العشوائي ومعاهدات التبادل التجاري المريبة والغير متكافئة التي أبرمتها الحكومة مع عدد من الحكومات الأخرى.
اليوم قرأت أيضا فصلا جديدا من فصول خيبات الحكومة ، و هذه المرة تحت إشراف وزارة التجهيز والإسكان التي أقدمت على تشييد علم ضخم يفوق طولة ال60 مترا ، وسيتم تدشين هذا " الانجاز الحكومي " العظيم يوم 20 مارس 2017 بمناسبة عيد الاستقلال في المفترق المقابل لمقر وزارة الشؤون الخارجية بالعاصمة ، علما و أنّ هذا العلم صنع في تركيا بكلفة تناهز 300 ألف دينار .
لا أدري لماذا استحضرت فورا قولة رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال خطاب منح الثقة البارحة تحت قبة البرلمان " شعارنا الصدق في القول و الإخلاص في العمل" وأيضا الآية الكريمة التي استشهد بها " وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا " "




Publié le:2017-03-17 13:47:39

cadre-583d084b444be1eb906c6f481ac1a6c3-2017-03-17 13:47:39
    
    
    
    
    





1 de 1 commentaires pour l'article 140018

Khaldi Mon  (Tunisia)  |Vendredi 17 Mars 2017 à 14h 11m |           
آخر واحد إنجم يقنعني هو الرياحي إللي باش يعرف نفس مصير الهاشمي



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises

  • ()
  • Jours d'importation

  •              1 € =  DT        1$ = DT
  • Solde Compte du Trésor   ()    MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |140018 3027|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires