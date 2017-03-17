والي بنزرت يصدر قرار إعادة فتح الحديقة الوطنية ''اشكل'' يوم غرة افريل القادم

Vendredi 17 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-17 16:12:59

- أصدر والي بنزرت محمد قويدر قرارا كتابيا يقضي برفع الحجر الصحي عن الحديقة الوطنية" اشكل" في تينجة انطلاقا من يوم غرة أفريل المقبل.وجاء في نصّ القرار أنه في نطاق المراقبة الصحية المستمرة للمناطق الرطبة وخاصة الحديقة الوطنية " اشكل" بعد أن تمّ غلقها منذ 1 ديسمبر 2016 في وجه العموم ووضعها تحت الحجر الصحي على اثر نفوق طيور مهاجرة بيّنت التحاليل المخبرية تشخيص حالة من مرض انفلونزا الطيور، وحيث لم تسجل أية حالة نفوق جديدة أو حالة انتقال المرض الى المداجن المجاورة كما لم تسجّل أيّة حالة غير عادية مرتبطة بانفلونزا الطيور في كل الدوائر الصحية المتاخمة لمنطقة اشكل وبكامل ولاية بنزرت، " وعليه يتم فتح الحديقة للعموم بتاريخ غرة افريل 2017 مع مواصلة المراقبة الصحية المستمرة لمنشآت الدواجن الصناعية والعائلية والمناطق الرطبة".يذكر أن الحديقة الوطنية "إشكل" في ولاية بنزرت هي محميّة طبيعية تأسّست سنة 1980 ، تبلغ مساحتها 12600 هكتار تتوزّع بين البحيرة (8500 هكتار) والجبل (1360 هكتارا) والسباخ (2740 هكتارا)، وهي تحوي 600 نوع من النباتات و200 ألف إلى 300 ألف من الطيور المائية تنتمي إلى 1800 نوع مختلف.وقد وقع ترسيم المحمية بقائمة "محميات الكائنات الحيّة ومحيطها"، حيث باتت توجد على قائمة التراث الدولي الطبيعي والثقافي لليونسكو منذ 1991، وهي الموقع الطبيعي الوحيد في العالم، المرسّم بالاتفاقيات الدولية الثلاث لحماية الطبيعة، وهياتفاقية "رمسار" حول المناطق الرطبة ذات الأهمية الدوليةواتفاقية "التراث العالمي لليونسكو" واتفاقية "الإنسان والمحيط الحيوي" (اليونسكو).وتمثّل بحيرة إشكل مصباً لستة أودية تغذّيها بالمياه العذبة وهي من وادي "دويميس"، وادي "سجنان"، وادي "ملاح"، وادي "غزالة"، وادي "جومين" ووادي "تينجة "ممّا يجعل مياه البحيرة تصبح عذبة في الشتاء وفي الصيف، عندما تنضب الأودية، وتحت تأثير التبخّر ينخفض مستوى مياهها فيدخل ماء البحر فيها عبر وادي "تينجة " فترتفع بذلك ملوحة مياه البحيرة.مر/جود