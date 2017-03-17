سيدي بوزيد: انطلاق التسجيل في الدورة الثّالثة لسوق التنمية 2017

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-17 16:22:24

- تحت شعار "التظاهرة الجهوية لانطلاق الدورة الثاّلثة لسوق التنمية 2017"، اعلنت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالتعاون مع شبكة محاضن المؤسسات وبالتنسيق مع السّلط الجهوية وهياكل الدعم ومؤسسات المجتمع المدني، اليوم الجمعة، بالمركب الشبابي 17 ديسمبر، الانطلاق في التسجيل في الدورة الثالثة لسوق التنمية، وذلك خلال يوم تحسيسي انتظم بالمناسبة للتعريف بالسوق.وقد تضمن اليوم التحسيسي تقديما لبرنامج سوق التنمية، وتعريفا بمختلف خدمات محاضن المؤسسات، ودورها المحوري في إنجاح البرنامج، إضافة إلى تقديم استبيان المشاركة في البرنامج.ويندرج اليوم التحسيسي، حسب ما ذكره المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بسيدي بوزيد محسن العكريمي في تصريح لمراسل (وات) بالجهة "في إطار التعاون بين برنامج سوق التّنمية ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد، باعتبارها هيكلا شريكا في تنظيم هذه الدورة الثاّلثة من برنامج سوق التنمية، وترسيخا لمبدأ التعاون بين القطاعين العامّ والخاص،ّ بهدف تعزيز خلق مواطن الشغل وتحفيز المبادرة لتنمية الاستثمار خاصة بالولايات الداخلية".واشار العكريمي الى ان سوق التّنمية "يعتبر أهم مبادرة تنموية باعتبارها تضم شركاء من منظمات دولية وتجمع القطاعين العام والخاص والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني".واكد على ان دور الوكالة وشبكة محاضن المؤسسات في الدورة الثاّلثة لبرنامج سوق التنمية "يتركز بالأساس على التعريف بالبرنامج في الجهات، وتشجيع أصحاب أفكار المشاريع في الانخراط في هذه المبادرة والإحاطة والمرافقة لبلورة أفكار المشاريع وتطوير قابليتها للإنجاز، وايضا المرافقة لتحديد هيكلة الاستثمار المالي والمادي للمشروع، وفي إعداد ملف المشاركة في برنامج سوق التّنمية (إعداد الاستبيان)، والمساهمة في برنامج تكوين المبادرين المرشحين المختارين (بناء قدراتهم)، وفي الإعداد لمرحلة الاختيار النهائي والمرافقة، لتقديم مخطط الأعمال للمؤسسات المالية، ومتابعة المشاريع في مراحل الإنجاز.يذكر ان هذا البرنامج الذي يأتي ببادرة من البنك الإفريقي للتنمية قد بعث في جويلية 2012، بهدف المساهمة في تعزيز ثقافة المبادرة وروح الابتكار، ودعم التمويل الذّاتي خاصة لدى الشباب، من خلال توفير التمويل في شكل هبة، وتأمين المرافقة والتّكوين لأصحاب أفكار المشاريع.شوقي/باشا