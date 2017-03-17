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Economie

حرفيتان من قربة وقفصة تتحصلان على الجائزة الوطنية للصناعات التقليدية

Vendredi 17 Mars 2017
بــاب نــات - تحصلت كل من الحرفيتين ليلى مملوك بوفايد اختصاص بشمرة (قربة ولاية نابل) ونجاة سالم، اختصاص نسيج يدوي (من ولاية قفصة) على الجائزة الوطنية للنهوض بالصناعات التقليدية.
وتسلمت الحرفيتان الجائزة الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة من رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، وذلك بمناسبة أيام الصناعات التقليدية واللباس الوطني.

وأعربت المتوجتان في تصريح ل"وات" عن أملهما في مزيد دعم قطاع الصناعات التقليدية عبر توفير المواد الأولية ذات الجودة العالية من خلال فتح آفاق جديدة للتسويق المحلي والخارجي على حدّ السواء داعيتان الى السعي إلى وضع استراتيجية تشاركية بين القطاعين العام والخاص قصد النهوض بالقطاع.
ومن جهتها اكدت وزيرة السياحة، سلمى اللومي الرقيق، على الدور الاقتصادي لقطاع الصناعات التقليدية، الذي يشغل أكثر من 300 ألف حرفي، مشيرة إلى ان الوزارة بصدد إعداد برنامج للنهوض بالصناعات التلقليدية على إمتداد 5 سنوات يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع بكافة جهات الجمهورية.
وأضافت أن البرنامج سيتم عرضه على أنظار مجلس الوزراء في عضون شهر مارس الجاري لتفعيله بعد المصادقة عليه وفتح أبواب الترويج والتسويق وتكوين الحرفيين والإحاطة بهم.
وأكدت أن هذا القطاع يتميز بدزره الحيوي في تنشيط الدورة الإقتصادية الوطنية بما يتيحه من فرص تشغيل للشباب والنساء وبما يحيل دون تراجع قطاع الصناعات التقليدية.
منى/ح.

س

Publié le:2017-03-17 12:17:01

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