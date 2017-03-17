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Politique

بحث سبل دعم الشراكة الاستراتيجية التونسية الامريكية

Vendredi 17 Mars 2017
بــاب نــات - بحث وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، خلال الزيارة التي اداها الى الولايات المتحدة الامريكية بمركز الدراسات الإستراتيجية الأمريكي المحافظ "هيريتدج فاندايش"، مع كل من نائب رئيس المركز جايمس كارافانو، ونائب رئيس "المعهد الجمهوري العالمي" توماس قاريت، السبل الكفيلة بتدعيم الشراكة الإستراتيجية التونسية الأمريكية على الأصعدة السياسية والأمنية والإقتصادية في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة بالإضافة إللى التطورات المتسارعة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ووفق بلاغ لوزارة الخارجية اليوم الجمعة استعرض الوزير أثناء اللقاء الذي حضره مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والأمنيين والسياسين بالمركز، الجهود التي تبذلها تونس لترسيخ المسار الديمقراطي والإصلاحات الاقتصادية العميقة التي شرعت في اعتمادها، مشيدا بأهمية الدعم الأمريكي لتونس في مجابهة التحديات الراهنة وإنجاح التجربة التونسية الرائدة.

كما قدم بسطة حول أهم محاور مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي المتعلقة بالتسوية السياسية الشاملة في ليبيا، داعيا في هذا السياق الجانب الأمريكي إلى الاضطلاع بدور أكثر فاعلية لمساندة الحوار الليبي الليبي، لافتا إلى الارتدادات الخطيرة لتعثر هذا المسار على تونس خاصة وعلى المنطقة ككل.
كما تطرق وزير الخارجية إلى الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف، مبرزا ما تقوم بها تونس في هذا المجال لاسيما التعاطي الناجع مع ملف الإرهابيين التونسيين العائدين من بؤر التوتر.
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Publié le:2017-03-17 16:04:43

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1 de 1 commentaires pour l'article 140012

Ben Jensen  (Denmark)  |Vendredi 17 Mars 2017 à 13h 16m |           
تصحيح العنوان * بحث طريقة خبيثة لاحتلال تونس اقتصاديا واستغلال ثروات البلاد ومناخها وزرع الفتنة بين شعبها وتثبيت حكومة وسياسيين خونة يطبقون الاوامر.*



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