الجهيناوي يلتقي نائبة مستشار الأمن القومي للرئيس الاميريكي

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-17 13:07:26

- بحث وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي مع نائبة مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، كاثي ماك فارلاند، واقع العلاقات الثنائية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية وآفاق تطويرها في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأشار بلاغ إعلامي صادر اليوم الجمعة عن وزارة الخارجية ان المسؤولة الاميريكية ، اكدت خلال اللقاء الذي تم بالبيت الابيض بواشنطن يوم الاربعاء المنقضي "عزم الإدارة الأمريكية الجديدة على تعزيز علاقات التعاون الثنائي المتميزة ومرافقة جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية وحماية حدودها من خطر التنظيمات الإرهابية المتطرفة"،حسب نص البلاغ.واشادت نائبة مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي ايضا بالديمقراطية الناشئة في تونس وما حققته تونس من مكاسب رغم الظروف الإقليمية والعالمية الصعبة.وذكر الجهيناوي من جهته بجهود الحكومة لمجابهة التحديات الاقتصادية والتنموية والأمنية الراهنة وبالإصلاحات القطاعية والهيكلية الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار واستعادة نسق النمو الاقتصادي.وقدم الوزير للمسؤولة الأمريكية لمحة عن مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وعن "إعلان تونس الوزاري حول التسوية السياسية الشاملة في ليبيا" الذي وقعه وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر يوم 20 فيفري الفارط ، مؤكدا حرص تونس على مساعدة الليبيين على الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل التوصل إلى حل سياسي توافقي شامل بدعم من تونس والجزائر ومصر وبرعاية الأمم المتحدة على قاعدة الاتفاق الموقع بـ "الصخيرات".وكان اللقاء مناسبة ايضا تطرق خلالها الجهيناوي و المسؤولة الامريكية إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها الأوضاع في العراق وسوريا، والجهود الدولية الرامية إلى القضاء على مخاطر الارهاب والتطرف بما يضمن الأمن والسلم في المنطقة والعالم.يذكر أن وزير الشؤون الخارجية أدى من 13 إلى 15 مارس الجاري زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هي الأولى لمسؤول سياسي تونسي منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أجريت يوم 8 نوفمبر 2016 وتنصيب الرئيس دونالد ترامب و قد التقى خلالها نظيره الامريكي ريكس تيلرسون كما التقى أيضا ممثلين رفيعي المستوى عن الإدارة الأمريكية الجديدة بالاضافة الى عقد اجتماعات مع أعضاء من الكونغرس ومراكز الدراسات والتفكير الأمريكية، وإلقاء محاضرة بالمعهد الأمريكي للسلام.والتقى الجهيناوي ايضا عددا من رجال الأعمال الأمريكيين لبحث إمكانيات الاستثمار المتاحة والتعريف بالإجراءات الحكومية الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار في تونس.