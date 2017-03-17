تونس: 300 ألف دينار كلفة علم سيُدشن يوم عيد الاستقلال

Vendredi 17 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-17 11:29:40

- افادت اذاعة موزاييك أنّ وزارة التجهيز والإسكان تشرف على تشييد علم ضخم على طول نحو 60 مترا في المفترق المقابل لمقر وزارة الشؤون الخارجية بالعاصمة.ويذكر أنّ هذا العلم صنع في تركيا بكلفة نحو 300 ألف دينار وسيتم تدشينه يوم 20 مارس 2017 بمناسبة عيد الاستقلال.