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تونس: 300 ألف دينار كلفة علم سيُدشن يوم عيد الاستقلال
Vendredi 17 Mars 2017
بــاب نــات
- افادت اذاعة موزاييك أنّ وزارة التجهيز والإسكان تشرف على تشييد علم ضخم على طول نحو 60 مترا في المفترق المقابل لمقر وزارة الشؤون الخارجية بالعاصمة.
ويذكر أنّ هذا العلم صنع في تركيا بكلفة نحو 300 ألف دينار وسيتم تدشينه يوم 20 مارس 2017 بمناسبة عيد الاستقلال.
Publié le:2017-03-17 11:29:40
cadre-a1bfe57362661c687aedbf6e279b7905-2017-03-17 11:29:40
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commentaires pour l'article 140009
Hassine Hamza
(Tunisia)
|
Vendredi 17 Mars 2017 à 12h 33m |
إن شاء الله
يدوم أكثر من " علم الصحراء "ا
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Hassine Hamza
(Tunisia)
|
Vendredi 17 Mars 2017 à 12h 26m |
فكرة طيبة
ولكن هل الوقت مناسب ؟؟؟
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Malek07
(Tunisia)
|
Vendredi 17 Mars 2017 à 12h 07m |
في عام الصابة هذا يجيبو 600نعجة عشراء تصبح في أقل من عام حوالي 1500رأس ممكن يحلوا أزمة علوش العيد, وما نستوردوشي بالعملة الصعبة من إسبانيا
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DOUZ12
(Tunisia)
|
Vendredi 17 Mars 2017 à 11h 59m |
عيب عليهم أرخص من صنبة بورقيبة !!! شطر السوم 600 الف دينار للصنبة
الله يهدي الحيين اللي انتخبو النداء ويغفر للموتى اللي انتخبو وعاودو رجعو للجبانة
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Omarelfarouk
(Tunisia)
|
Vendredi 17 Mars 2017 à 11h 56m |
الفقر والعنتزة!!!!!!!!!!
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Abid_Tounsi
(United States)
|
Vendredi 17 Mars 2017 à 11h 46m |
الفساد بعينه... الشعب في أشد الحاجة و هم يوزعون المال يمينا و شمالا.
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Khaldi Mon
(Tunisia)
|
Vendredi 17 Mars 2017 à 11h 40m |
إحترامي وإعتزازي بالراية الوطنية لاحدود له غيرأن الظرف الحالي للبلاد لايسمح ب راية عملاقة أو بصنب بورقيبة أو مليارات لمهرجان سينما
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