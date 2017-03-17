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لزهر العكرمي يدلي بشهادته امام القضاء بشان ''تلقي طوبال لاموال من جهة مشبوهة ''

Vendredi 17 Mars 2017
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بــاب نــات - قال القيادي المؤسس في حركة نداء تونس لزهر العكرمي، أنّ "قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وجه له استدعاء للإدلاء بشهادته الثلاثاء القادم بخصوص تصريحاته الاعلامية بشان تلقي رئيس الكتلة النيابية للحزب سفيان طوبال ومجموعة من المحيطين به في قيادة الحزب لاموال من جهات مشبوهة" .

واشار اليوم الجمعة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء الى "وجود مجموعة داخل نداء تونس سيتم الكشف عن اسمائها في الابان ومن ضمنها سفيان طوبال تسلقت المناصب في الحزب دون كفاءة ومقومات للمساهمة في التخريب من الداخل مقابل ما وصفه بفتات اموال" وفق تعبيره.

ومن جانبه نفى رئيس كتلة نداء تونس بمجلس نواب الشعب سفيان طوبال ل"وات" صحة ما صرح به لزهر العكرمي حول تلقيه لاموال من اي جهة كانت مشددا على انه سيقاضي العكرمي بتهمة الادعاء بالباطل و الثلب والايهام بجريمة وسيتحمل كل منهما المسؤولية كاملة امام القضاء التونسي.

وقال طوبال ان هذه التصرفات هي "ردة فعل من قبل العكرمي نتيجة قرار الهيئة السياسية للحزب التي حسمت في امره وقررت عدم عودته للنشاط باعتباره من الاشخاص المثيرين للمشاكل لاسيما وان الحزب يستعد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة" وقد استعاد حسب تقديره قوته وعافيته بعودة عدد هام من قيادييه والشخصيات المؤثرة صلبه .
يذكر أن لزهر العكرمي قد اتهم في تصريحات اعلامية طوبال بتقاضي راتب شهري قدره 6 آلاف دينار من جهة مشبوهة، قائلا إنّه سيكشف عنها في وقت لاحق.




Publié le:2017-03-17 10:55:38

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