إيقاف ليبي وثلاثة تونسيين سطوا على بضاعتهم المحجوزة من داخل مستودع حجز ديواني في منوبة

وأضاف نفس المصدر أن المجموعة المتكونة من شخص ليبي وشابين اصيلي ولاية القصرين وطرف رابع من منطقة المروج تمّ القبض عليها بعد فترة قصيرة من ارتكاب عناصرها عملية السطو وتحميلهم البضاعة المهربة المحجوزة والمتمثلة في ملابس نسائية على متن شاحنة حيث تمّ إيقافهم ونقلهم الى مقر الفرقة للتحقيق معهم ليعترفوا بما قاموا به، حسب تصريحه.
وأوضح نفس المصدر أيضا أن التحقيق شمل عوني ديوانة ستتم إحالتهما اليوم الجمعة على انظار التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة في حالة تقديم من أجل شبهة التقصير في العمل باعتبارهما كان مكلفان وقت وقوع حادثة السطو بحراسة وتأمين المكان .
ن ع
Publié le:2017-03-17 10:53:01
Par:Hassine Hamza (Tunisia )
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