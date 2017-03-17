إيقاف ليبي وثلاثة تونسيين سطوا على بضاعتهم المحجوزة من داخل مستودع حجز ديواني في منوبة

Vendredi 17 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-17 10:53:01

- تمكّن أعوان فرقة الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني في منوبة من القبض على أربعة أشخاص منهم مواطن ليبي من أجل السّطو على بضاعة محجوزة من داخل مستودع حجز تابع للمكتب الجهوي للديوانة في منوبة فجر الاربعاء الماضي حسب ما أفاد به مصدر أمني اليوم مراسلة (وات) .وأضاف نفس المصدر أن المجموعة المتكونة من شخص ليبي وشابين اصيلي ولاية القصرين وطرف رابع من منطقة المروج تمّ القبض عليها بعد فترة قصيرة من ارتكاب عناصرها عملية السطو وتحميلهم البضاعة المهربة المحجوزة والمتمثلة في ملابس نسائية على متن شاحنة حيث تمّ إيقافهم ونقلهم الى مقر الفرقة للتحقيق معهم ليعترفوا بما قاموا به، حسب تصريحه.وأوضح نفس المصدر أيضا أن التحقيق شمل عوني ديوانة ستتم إحالتهما اليوم الجمعة على انظار التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة في حالة تقديم من أجل شبهة التقصير في العمل باعتبارهما كان مكلفان وقت وقوع حادثة السطو بحراسة وتأمين المكان .ن ع