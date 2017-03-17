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انقاذ ستة بحارة من الموت غرقا قبالة ميناء سيدي داود بنابل

Vendredi 17 Mars 2017
بــاب نــات - تمكنت دورية عائمة للحرس الوطني من إنقاذ ستة بحارة قبالة سواحل منطقة سيدي داود (ولاية نابل) بعد ان تعرض مركب الصيد الذي كانوا على متنه لتسرب كميات كبيرة من المياه .

وذكرت وزارة الداخلية في بلاغ انه تم امس الخميس توجيه دوريّة عائمة للحرس الوطني وإنقاذ ربّان مركب الصيد وخمسة من بحارته من الموت بعد ان أعلم الربان هاتفيا المركز البحري للحرس الوطني بسيدي داود ، بتعرّض مركبه لتسرّب كمّيات كبيرة من المياه على بعد مسافة ميلين بحريين اثنين (حوالي 5 كلم) من سواحل الجهة غرب ميناء الصّيد البحري وأنه أوشك على الغرق رفقة البحّارة الذين كانوا على متنه.
وجاء في البلاغ ايضا أن وحدات الحرس الوطني قامت بقطر المركب المعطب إلى ميناء الصّيد البحري بسيدي داود لكنه غرق في مياه البحر.
عزيز



Publié le:2017-03-17 10:08:46

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