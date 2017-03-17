تونس تتسلم إرهابيين إثنين من ليبيا

Vendredi 17 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-17 08:04:08

- تسلمت الوحدات اﻻمنية، يوم الخميس 16 مارس 2017 على مستوى الشريط الحدودي من جهة ذهيبة من ولاية تطاوين، عنصرين إرهابيين تونسيين القي القبض عليهما من قبل السلطات الامنية الليبية..