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تونس تتسلم إرهابيين إثنين من ليبيا

Vendredi 17 Mars 2017
بــاب نــات - تسلمت الوحدات اﻻمنية، يوم الخميس 16 مارس 2017 على مستوى الشريط الحدودي من جهة ذهيبة من ولاية تطاوين، عنصرين إرهابيين تونسيين القي القبض عليهما من قبل السلطات الامنية الليبية..




Publié le:2017-03-17 08:04:08

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