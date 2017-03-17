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كتلة النهضة تعلن عن جملة من المبادرات التشريعية

Vendredi 17 Mars 2017
بــاب نــات - أعلنت كتلة حركة النهضة خلال مؤتمر صحفي بالبرلمان اليوم الخميس 16 مارس 2017 عن جملة من المبادرات التشريعية من بينها مبادرتين تشريعيتين تتعلق الأولى بالتصريح بالمكاسب والثانية بتنقيح الفصل الخاص بعطلة الأمومة وآخرى تتعلق بحماية الفلاحين من السرقة.

وأكد رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب نور الدين البحيري أهمية سنّ قوانين جديدة خاصة وأن البلاد في حاجة إلى هبة تشريعية وجيل جديد من القوانين تساعد على تجاوز نقائص القوانين القديمة التي لا تنسجم مع أحكام الدستور الجديد.
ولتحقيق ذلك، بادرت كتلة الحركة بتقديم جملة من المبادرات التشريعية لتسريع العمل الحكومي وخاصة في مجال التنمية، يتعلق بعضها بتعديل القوانين التي لا تنسجم مع الدستور ويتعلق بعضها الآخر باقتراح مشاريع قوانين جديدة لتدارك النقص الحاصل في بعض المجالات التي لا يمكن للحكومة تقديمها في إطار مشاريع قوانين.

وقال البحيري أن كتلة الحركة قد أحدثت "مكتب المبادرة التشريعية" الذي يتكون من عدد من النواب بإشراف النائب رمزي بن فرج ويستعين فيه بعدد من الخبرات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية من كفاءات حركة النهضة ومن الخبرات الوطنية.




Publié le:2017-03-17 07:31:53

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1 de 1 commentaires pour l'article 139992

Almokh  (Tunisia)  |Vendredi 17 Mars 2017 à 08h 03m |           
قانون حماية الفلاحين من السرقة لو فعل سيغير المشهد الفلاحي في تونس و سيكون لم مردود جيد على الإقتصاد



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