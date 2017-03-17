كتلة النهضة تعلن عن جملة من المبادرات التشريعية

وأكد رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب نور الدين البحيري أهمية سنّ قوانين جديدة خاصة وأن البلاد في حاجة إلى هبة تشريعية وجيل جديد من القوانين تساعد على تجاوز نقائص القوانين القديمة التي لا تنسجم مع أحكام الدستور الجديد.
ولتحقيق ذلك، بادرت كتلة الحركة بتقديم جملة من المبادرات التشريعية لتسريع العمل الحكومي وخاصة في مجال التنمية، يتعلق بعضها بتعديل القوانين التي لا تنسجم مع الدستور ويتعلق بعضها الآخر باقتراح مشاريع قوانين جديدة لتدارك النقص الحاصل في بعض المجالات التي لا يمكن للحكومة تقديمها في إطار مشاريع قوانين.
وقال البحيري أن كتلة الحركة قد أحدثت "مكتب المبادرة التشريعية" الذي يتكون من عدد من النواب بإشراف النائب رمزي بن فرج ويستعين فيه بعدد من الخبرات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية من كفاءات حركة النهضة ومن الخبرات الوطنية.
Publié le:2017-03-17 07:31:53
Par:elwatane (Tunisia ) Par Mobile
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