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Politique

البرلمان يمنح الثقة لعضوي الحكومة الجديدين أحمد عظوم وعبد اللطيف حمام

Jeudi 16 Mars 2017
بــاب نــات - قال رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، إن "المجلس واع بالتحديات التي تواجهها الحكومة والشعب التونسي"، مضيفا أن "هذه التحديات ناجمة عن تراكمات لأخطاء وسوء تدبير منذ سنوات بل منذ عقود بحيث لا تتحمل الحكومة الحالية المسؤولية فيها وحدها".
وأكد الناصر، في كلمة له مساء اليوم الأربعاء بعد انتهاء تدخلات النواب في الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لعضوين جديدين في الحكومة دامت أكثر من 8 ساعات، أن "الحكومة الحالية هي المسؤولة على إنجاز الإصلاحات وعلى إعادة البناء وتلبية مشاغل المواطن الأساسية، كما أنها المسؤولة على إعادة الثقة في المستقبل".

وبين أن مجلس النواب واع بـ"الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه البلاد والناجم عن كثرة الحاجيات وتزايد الطلبات، مما أدّى إلى الشك واليأس والإحباط في أوساط الشعب والشباب أمام الصعوبات المالية والاقتصادية التي تجابهها الحكومة"، موضحا أن "تجاوز حالة الإحباط يستوجب توضيح الرؤية المستقبلية باعتبارها ضرورة لاسترجاع الثقة والأمل في المستقبل".

وتابع "استرجاع الثقة في المستقبل هو من أوكد الأهداف وهو أمر يستوجب تضافر جهود كل الفاعلين حكومة ومجلس نواب الشعب وأحزاب ومنظمات ومجتمع مدني على أساس الإيمان بأن النجاح في الإصلاحات، وفي تجاوز التحديات هو نجاح للوطن والشعب".
وأشار الناصر إلى أنه "بالتوازي مع توضيح الرؤية المستقبلية، هناك أولويات لا بد من إدراجها في برنامج العمل الحكومي بهدف تحقيق نتائج ملموسة وحينيّة على غرار الدعم المطلق للعمل الناجع الذي ينجزه الجيش الوطني وأجهزة الأمن في مقاومة الإرهاب واستتباب الأمن في البلاد، والسيطرة على الأسعار، ومقاومة الفساد بنجاعة، وتأمين السنة الدراسية وتوفير ظروف نجاحها، والتسريع في انجاز برنامج الاستثمار في الجهات الداخلية وتفعيل كل عوامل توفير مواطن الشغل، وتوحيد الصف الوطني في وجه التحديات التي تجابهها البلاد في شتى المجالات".
وختم رئيس المجلس بالقول "نحن في مرحلة تاريخية حاسمة تتطلب توحيد الصفوف والعزائم، وتستوجب من الجميع بعد النظر وطول النفس والثبات في الإصلاح والإنجاز والعمل الدؤوب"، متابعا قوله "هي مرحلة تاريخية تتطلب استفاقة وطنية شاملة مبنية على ضرورة مزيد البذل لبناء مستقبل مشترك مشرق وتكون أساسا لتعبئة كل قوى المجتمع حول المصالح العليا للوطن، وإعادة الأمل للجميع".


البرلمان يمنح الثقة لعضوي الحكومة الجديدين أحمد عظوم وعبد اللطيف حمام
صوت مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الخميس، لفائدة منح الثقة لعضوي الحكومة الجديدين أحمد عظوم وزير الشؤون الدينية وعبد اللطيف حمام كاتب الدولة للتجارة.

وتحصل الوزير الجديد أحمد عظوم، خلال جلسة عامة للبرلمان خصصت لمنح الثقة للعضوين الجديدين للحكومة، على 119 صوتا موافقا مقابل اعتراض 40 نائبا، في حين تحصل كاتب الدولة للتجارة عبد اللطيف حمام على موافقة 120 نائبا مقابل اعتراض 40 آخرين.



Publié le:2017-03-16 23:04:01

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