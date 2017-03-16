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Sport

البطولة الافريقية للاندية البطلة - الترجي في المجموعة الاولى والنجم ضمن المجموعة الرابعة

Jeudi 16 Mars 2017
بــاب نــات - وضعت عملية القرعة الخاصة بالنسخة السادسة والثلاثين للبطولة الافريقية للاندية البطلة للكرة الطائرة التي جرت مساء الخميس الترجي الرياضي الفريق المنظم ضمن المجموعة الاولى الى جانب الاهلي الليبي والاهلي المصري وبافيا الكاميروني.

وسيخوض النجم الساحلي الممثل الثاني للكرة الطائرة التونسية الدور الاول لهذه المسابقة التي ستقام من 17 الى 27 مارس الجاري بقاعتي الزواوي وبن عروس ضمن المجموعة الرابعة التي ضمت ايضا السجون الكيني والامل الكونغولي والشرطة البينيني.
وتالفت المجموعة الثانية من اندية السويحلي الليبي وفاب الكامروني والنهضة السوداني وفينانس البينيني بينما تركبت المجموعة الثالثة من فرق بوعريرج الجزائري والشرطة البوتسواني وكيبنغو الراوندي والديوانة البوركيني والسرايا الليبي.
ر-امين



Publié le:2017-03-16 20:53:20

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