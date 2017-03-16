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تنفيذ قراري هدم وإزالة بمعتمدية بنزرت الشمالية يمكن من إعادة فتح طريق عمومية

Jeudi 16 Mars 2017
بــاب نــات - تولت مصالح الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببنزرت معززة بالمصالح الامنية وبحضور مصالح املاك الدولة وبلدية المكان وادارتي الشؤون العقارية والبلدية بمركز الولاية، تنفيذ قرار هدم وازالة لسور اسمنتي وباب كهربائي على مستوى الطريق القديم بمنطقة الكورنيش من معتمدية بنزرت الشمالية، مما مكن من استرجاع وإعادة فتح طريق عمومية راجعة بالنظر للملك العمومي للطرقات ، وفق ما افادت به رئيسة دائرة الشؤون العقارية بمركز الولاية نهلة مومن.

واوضحت مومن في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ان عملية التنفيذ تمت دون اشكاليات ووفق الاجراءات القانونية المعمول بها في الغرض، وقد مكنت المواطنين المالكين لاراضيهم بالمكان من الوصول اليها من جديد بعد ان كان يتعذر عليهم ذلك، الى جانب تمكين مصالح اتصالات تونس من الوصول للفضاء المخصص لانجاز محطة تقوية الارسال المزمع انجازها بالموقع، على حد قولها.
طارق/يسر




Publié le:2017-03-16 20:42:33

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