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Economie

الاسراع في الاصلاحات محور لقاء بين بوشماوي وسفراء من الاتحاد الأوروبي

Jeudi 16 Mars 2017
بــاب نــات - أشرفت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، وداد بوشماوي ورئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في تونس باتريس برغميني، اليوم الخميس، على جلسة عمل حضرها وفد من السفراء الأوروبيين وممثلي مجالس أعمال تونسية أوروبية ومسؤولين من الاتحاد.
وتم التطرق خلال هذا اللقاء، حسب بلاغ للمركزية النقابية، إلى مسائل تتعلق بنجاح الانتقال الديمقراطي في تونس والتحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. كما تم التأكيد على ضرورة دعم التعاون بين تونس وشركائها الأوروبيين.

وأشار المتدخلون خلال النقاش إلى ضرورة الإسراع في الاصلاحات الهيكلية ومحاربة الاقتصاد الموازي، معتبرين أن الانتقال الديمقراطي في تونس يبقى رهينة نجاح الانتقال الاقتصادي الذي يبقى بدوره مرتبطا بتنفيذ الاصلاحات التي تم البت فيها.

واعتبرت بوشماوي أن اللقاء مثل فرصة للاستماع إلى المؤسسات الاوروبية المنتصبة في تونس والتعرف على المصاعب التي تواجه أصحابها "للبحث في سبل تجاوزها و بالتالي ضمان تعاون مربح بين الطرفين".
وقد تحدث رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي بدوره عن هذا التعاون المربح للطرفين قائلا "لا بد من إرساء شراكة مربحة عن طريق الحوار المباشر بين الطرفين ومن خلال خطاب الحقيقة".
واعتبر أن هدف التعاون بين تونس والاتحاد الاوروبي، يكمن في دعم الانتقال السياسي والاقتصادي في تونس وتنمية الاستثمار الخاص لخلق المزيد من مواطن الشغل فضلا عن تعزيز التنمية الجهوية مريم



Publié le:2017-03-16 22:06:52

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