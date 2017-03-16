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Sport

النادي الافريقي يوقف نشاط 5 لاعبين من فريق اكابر كرة اليد

Jeudi 16 Mars 2017
بــاب نــات - اعلن النادي الافريقي في بيان اصدره مساء يوم الخميس عن ايقاف نشاط 5 لاعبين من فريق اكابر كرة اليد هم أسامة حسني وخالد الحاج يوسف وأمين بالنور ومحمد السوسي ومكرم الميساوي الى حين احالتهم على مجلس التأديب.

وذكر البيان انه تم اتخاذ هذا القرار على خلفية "تسجيل تجاوزات وحالات عدم انضباط وتعمد توتير الاجواء داخل الفرع وعلى اثر ورود تقارير من المشرفين على الفرع تؤكد مساهمتهم المتعمدة (في اشارة الى اللاعبين الخمسة) في النتائج السلبية لفريق الاكابر".
كما تم تاكيد اعفاء سفيان بن صالح من رئاسة فرع كرة اليد ذكورا واناث وتسمية بثينة بوراوي رئيسة لفرع الشابات بكرة اليد وحسين غندورة رئيسا لفرع كرة اليد للذكور.

ومن جهة اخرى اوضح نص البيان انه تقرر "الاذن فورا باعتماد استراتيجية جديدة لتطوير فرع كرة اليد وانتهاج سياسة تعتمد على التشبيب والمراهنة على الطاقات الصاعدة مع وضع برنامج واضح بما يتماشى وعراقة فرع كرة اليد وتاريخه واهدافه".
وسجلت نتائج النادي الافريقي في الفترة الاخيرة تراجعا واضحا وانقاد الفريق الى سلسلة من الهزائم خارج قواعده امام نادي كرة اليد بجمال 18-21 (الجولة 20) وامام النجم الساحلي 26-28 (الجولة 18) وامام جمعية الحمامات 24-32 (الجولة 17) الى جانب تحقيق انتصارات بشق الانفس في مباريات اخرى خاضها على ارضه على غرار امام نسر طبلبة 21-20 (الجولة 19) وامام مكارم المهدية 21-20 (الجولة 16).
ويحتل النادي الافريقي في اعقاب الجولة العشرين من منافسات المرحلة الاولى لبطولة القسم الوطني /أ/ لكرة اليد المركز الثاني بمجموع 50 نقطة بفارق 6 نقاط عن متصدر الترتيب الترجي الرياضي علما وان نظام البطولة ينص على تاهل الاندية الاربعة الاولى الى مرحلة التتويج مع تمتع كل فريق برصيده من النقاط التي تحصل عليها خلال المواجهات المباشرة مع الاندية الثلاثة الاخرى المترشحة للبلاي اوف.

ر-امين


Publié le:2017-03-16 19:32:26

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