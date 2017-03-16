Publié le:2017-03-16 19:20:58
إعلام بانقطاع واضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب بحي النصر 2 وسلمى سيتي (المنزه السابع)
Jeudi 16 Mars 2017
بــاب نــات - تعلم الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه حرفاءها بولاية تونس أنه سيتواصل تسجيل انقطاع واضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب بحي النصر 2 وسلمى سيتي (المنزه السابع) إلى حدود الساعة العاشرة ليلا من مساء اليوم الخميس 16 مارس 2017 ، بسبب إشكال فني طرأ أثناء عملية إصلاح عطب صباح نفس اليوم، على قنوات التوزيع.
Publié le:2017-03-16 19:20:58
Publié le:2017-03-16 19:20:58
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Par:langdevip (France )
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