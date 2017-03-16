إفتتاح فرع جديد لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية بولاية أريانة

Jeudi 16 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-16 20:19:18

- تم ظهر اليوم الخميس افتتاح المقر الجهوي الجديد لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية /كونكت/ بمنطقة النصر 2 من ولاية أريانة ضمن توجه الكنفدرالية لتقريب الخدمات من المؤسسات الاقتصادية والإحاطة بالمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين بالجهة.وقدم رئيس /كونكت/ طارق الشريف التوجهات الكبرى للكنفدرالية القائمة على" خلق جيل جديد من المستثمرين من ذوي الكفاءة والمقدرة لدعم الاقتصاد الوطني بأفكار مجددة وتصورات وبرامج تهدف بالأساس لخلق الثروة وتعزيز اشعاع تونس في الخارج والترويج للمنتوج التونسي وتثمينه وطنيا ودوليا " حسب قوله .وأشاد الشريف بمواقف الفاعلين الاقتصاديين من منخرطي /كونكت/ في السعي للرفع من القدرة التنافسية وغزو الأسواق الخارجية من خلال تواصلهم عبر الكنفدرالية مع مؤسسات الدولة والهياكل الادارية والمالية المعنية بتطوير مناخ الاقتصاد والأعمال ايمانا منهم بضرورة العمل وتطوير النشاط الاقتصادي للرفع من نسبة النمو والخروج بالبلاد من الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها منذ الثورة وفق تعبيره.من جهته أكد رئيس الفرع الجهوي لـ/كونكت/ بأريانة عدنان بوعصيدة ان الهدف من احداث هذا الفرع الجديد يتمثل في مزيد الاحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتقريب خدمات المساندة والتاطير لدعمها وتطوير نشاطها .وأشار إلى توفر ولاية اريانة على اكثر من ألف مؤسسة اقتصادية صغرى ومتوسطة، قادرة على أن تطور منتوجها وتخلق مواطن شغل جديدة، لاسيما بمساعدتها على التصدير وغزو أسواق خارجية جديدة خاصة في افريقيا وآسيا.ويمثل فرع كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية باريانة حسب بوعصيدة "صوت اصحاب المؤسسات للدفاع عن حقوقهم وتحسين مناخ الاعمال لدعم الاقتصاد الوطني الى جانب تنظيم دورات تكوينية وندوات حوارية وحملات تحسيسية للتعريف بالمؤسسة وبمختلف الحوافز والتشجيعات التي تمكنها من تعزيز نشاطها وتوسيع مجالات عملها في الداخل والخارج".س ف/نهل