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Politique

توفيق الجمني للشاهد: عندك وزارتين ''لا يبلو لا يعلو'' ووزير التربية باش يجيه نهار مش باش يلقى منين يخرج

Jeudi 16 Mars 2017
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بــاب نــات - انتقد النائب توفيق الجمني في كلمته في مجلس الشعب ابقاء رئيس الحكومة على وزارتين وهما وزارة حقوق الإنسان ووزارة العلاقة مع النواب.

وأضاف الجمني " هاتين الوزارتين " لا بلو ولا يعلو" وكان من الافضل ضمهما الى مصالح رئاسة الحكومة.
واتهم الجمني الشاهد بعدم القدرة على اقالة وزير التربية ناجي جلول رغم انه يريد التخلي عنه مشيرا بان من وضع الشاهد لا يريد إقالة جلول.
ووجه النائب توفيق الجمني لكلامه لجلول " لا تلعب بالنار مع الأساتذة مضيفا " عمروسية حذرك بانك ستخرج من الباب الصغير وانا اقول لك " باش يجيك نهار مش باش تلقى منين تخرج.





Publié le:2017-03-16 18:19:07

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