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إبرام عقود شغل لفائدة 12 فردا من عائلات ضحايا مركب البركة بالمهدية

Jeudi 16 Mars 2017
بــاب نــات - تم رسميا إبرام عقود شغل لفائدة 12 فردا من عائلات ضحايا مركب "البركة" الذي غرق يوم 16 ديسمبر من السنة المنقضية في سواحل المهدية وعلى متنه 14 بحارا لم ينج منهم سوى بحار واحد، وفق ما أفاد به، اليوم الخميس، والي المهدية محمد بودن، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة.

وأوضح بودن، في هذا السياق، أن الولاية ستعمل بموجب هذه العقود على توفير مواطن شغل لفائدة المنتفعين ، وقد تم إرسال العقود لوزارة الشؤون المحلية ورئاسة الحكومة للمصادقة، مشيرا الى أنه تم توفير الاعتمادات المخصصة لعمليات التشغيل الاستثنائية والتي اقترحتها الولاية وصادق عليها رئيس الحكومة يوسف الشاهد لمساعدة أهالي ضحايا حادثة غرق مركب البركة التي ذهب ضحيتها 10 بحارة إلى جانب 3 مفقودين وناج وحيد.
من جهة أخرى أعلن الوالي عن انطلاق القسط الأول من برنامج حماية مدينة المهدية من الفيضانات بكلفة ناهزت 5 مليون دينار وعن انطلاق دراسات تتعلق بتعشيب ملعبي الرياضة بمدرسة وإعدادية بمنطقة الرجيش بكلفة 400 ألف دينار، لافتا الى أنه تمت المصادقة على الانطلاق في أشغال تغليف 13 كلم من الخرسانة الاسفلتية لتصبح بذلك كل الطرقات المتضررة في حالة جيدة تيسيرا لتنقل المواطنين والعربات.
يشار الى الوالي اختتم اليوم زياراته الميدانية لحوالي 11 معتمدية بالمهدية بتدشين سوق السمك الجديد ومتحف دار البحار، الذين استكملت أشغالهما بتمويل في إطار التعاون مع الإتحاد الأوروبي بالشراكة مع مؤسسة ايطالية.
جهوي/جمر



Publié le:2017-03-16 18:16:14

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