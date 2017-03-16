عمال شركة تنمية استغلال رخصة الجنوب البترولية ''سودابس' يدخلون في اضراب لمدة 5 ايام

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-16 18:06:44

- دخل عمال شركة تنمية استغلال رخصة الجنوب البترولية "سودابس" بتطاوين، منذ منتصف الليلة الفاصلة بين أمس الأربعاء واليوم الخميس، في اضراب عن العمل من المقرر ان يتواصل على امتداد 5 ايام مع قطع الانتاج، وذلك وفق ما أفاد به عضو النقابة الاساسية للشركة، محمد بوفلغة، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة.وأوضح ذات المصدر ان النقابة ورغم تأجيلها هذا الاضراب لـ 3 مرات، لم تجد مطالبها صدى لدى الادارة العامة مما اضطرها الى تنفيذه في هذا الوقت للمطالبة بالبحث في مشاغل العمال ووضعياتهم الشغلية وتفعيل محاضر الاتفاق الممضاة مع إدارة المؤسسة، مشيرا الى الاضراب لن يشمل فقط حقلي الانتاج في صحراء ولاية تطاوين وانما ايضا موظفي وعملة المقر الاجتماعي بتونس العاصمة.وأشار الى ان انتاج حقلي العريش والمخروقة يقدر بـ1700 برميل يوميا، ومن الطبيعي ان يؤثر توقف العمل به سلبا على منظومة الانتاج ذلك ان الاضراب الماضي الذي امتد 3 ايام تسبب في تعطل بئرين عن الانتاج وذلك بسبب تعنت الادارة وتجاهلها لمطالب العمال المشروعة، وفق تعبيره.من جهة أخرى، أكد بوفلغة أنه تم تأجيل الاضراب العام في جميع شركات انتاج النفط وخدماته في صحراء ولاية تطاوين الذي كان مقررا، اليوم الخميس، الى يوم 5 افريل القادم بعد ان تلقى الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين تطمينات من وزارة الشؤون الاجتماعية بتنظيم حوار معمق وشامل في مختلف مسائل الشغل وتبعاته في الحقول النفطية بالجهة.هدية/يسر