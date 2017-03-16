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Economie

بالصور: احياء اليوم الوطني للصناعات التقليدية

Jeudi 16 Mars 2017
بــاب نــات - احياء اليوم الوطني للصناعات التقليدية في عدو ولايات من الجمهورية ...





















Publié le:2017-03-16 15:47:50

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1 de 1 commentaires pour l'article 139959

Mongi  (Tunisia)  |Jeudi 16 Mars 2017 à 16h 50m |           
كل حاجة يحبّو يدفنوها يعملولها لجنة. وكل حاجة يحبّو يقتلوها يعملولها نهار باش نحتفلو بيها. عيد المرأة - عيد الأم - اليوم الوطني للصناعات التقليدية... كيف تحب الحكومة تنهض بالصناعات التقليدية يلزمها تخدمها على طول العام ويعجلناش نوصلو. زعمة زعمة تفكرناكم وخصصنالكم نهار. شنوّة مازلتو تحبّوا ؟ نهار للباس التقليدي وللباس الأجداد و 365 نهار للسراول المقطعة وللبسة الهيب هوب وللبسة إللّي جاية من برّة. توّا هذه حكومة أو دولة تحترم المواطنين ؟



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