Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Baaed-Anak (live)  
C Presse

حزب البناء الوطني يدعو إلى إقالة وزير التربية ويحمل الشاهد مسؤولية الأزمة

Jeudi 16 Mars 2017
بيان صحفي - يتابع حزب البناء الوطني بانشغال كبير الأزمة الخطيرة التي تردّى فيها قطاع التربية والتي تهدد السنة الدراسية بالفشل وتثير مخاوف الأسر التونسية. وفي هذا الإطار يؤكد الحزب على :
- تحميله المسؤولية لوزير التربية الّذي وتر الأوضاع بقراراته الارتجالية الّتي أربكت العملية التربوية وحرّفت مسار الإصلاح التربوي، وبخطابه الاستفزازي الّذي أزّم العلاقة بإطار التدريس.

- تنديده بالصّمت المريب لرئيس الحكومة إزاء أزمة تعصف بقطاع استراتيجي وتهدد السلم الاجتماعي وتضرب مكسبا من أهم المكاسب الوطنية وهي : المدرسة التونسية، مما يعزز الشكوك حول قدرة الحكومة على إدارة البلاد في هذه المرحلة الحساسة من تاريخها.
وبناءًا على ذلك، وباعتبار أنه لا حياد في القضايا الوطنية، يدعو حزب البناء الوطني إلى :
- المسارعة بإقالة وزير التربية باعتباره مصدر توتر ولا يزيد الوضع إلا تأزما، وهذا الإجراء شرط أساسي لاسترجاع الهدوء واستئناف مسار الإصلاح التربوي
- اعتماد مبدأ التشاركية في مشروع الإصلاح التربوي، تشاركية حقيقية دون وصاية أو إقصاء أو تلاعب بالمسارات
-اعتماد مبدأ الشفافية في مسار الإصلاح بعيدا عن الغرف المغلقة باعتباره شأنا وطنيا يهم الأفراد والأسر والقوى الوطنية

- عدم الزج بالمدرسة في المعارك الحزبية والمناكفات السياسية وتحييد المرفق التربوي تحييدا تاما.

حزب البناء الوطني
الأمين العام

Publié le:2017-03-16 15:37:38

cadre-945ba977c27d196cdeaf6cbe4ff682f4-2017-03-16 15:37:38
    
    
    
    
    





3 de 3 commentaires pour l'article 139958

Matouchi  (Tunisia)  |Jeudi 16 Mars 2017 à 16h 14m |           
على الأقل....حزيب يقول اللي يخمم فيه......
أتعس من جلول ناجي ما ثماش......والشعب يدافع عليه
علاش....قال شو؟ قال....ما يلزمش نهبطوا روسنا.....للنقابات.....
آآآآآآآآآآه تقول روسنا لفوق......

Jamel Eddine Chakroun  (Tunisia)  |Jeudi 16 Mars 2017 à 16h 08m |           
من هو هذا الحزب( حزب البناء) ؟ متى بعث؟ من هو باعثه و أمينه العام؟ما هو نشاطه و اشعاعه و عدد منخرطيه؟ و ما وزنه في الساحة السياسيةالتونسية؟ يبدو من البيان الذي أصدره أنه من صنف تلك الأحزاب التي تعارض كل شيء لأن اللغة المستعملة و الشعارات المنمقة فيه هي نفسها شعارات تلك الأحزاب و الجبهات التي لم تعرف الا المعارضة للمعارضة و التي لم تفد البلاد و العباد بأي شيء.....

Mandhouj  (France)  |Jeudi 16 Mars 2017 à 16h 05m |           
الحل في ذهاب الحكومة و ليس في ذهاب وزير .. لحد الآن المجتمع السياسي الحاكم لم يفهم خطورة الوضعية ، على كل المستويات ، الاجتماعية ، السياسية ، الاقتصادية ... (حتى إن فهم ، هو مغمض العينين ).

يجب حكومة جديدة ، بذهنية أخرى بلوجسيال آخر ، يكون لها القدرة على إدارة الحوار ، الاصلاح ، تحديد الأهداف القصيرة المدى و المتوسطة المدى ، مع سند سياسي قوي ، يدفع بالأجندة المرسومة لأن تتحقق ...



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13325,2

  • (14/03)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 2,43307 DT        1$ =2,29333 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/03)   788,2 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |139958 3720|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires