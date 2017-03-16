حزب البناء الوطني يدعو إلى إقالة وزير التربية ويحمل الشاهد مسؤولية الأزمة

Jeudi 16 Mars 2017



بيان صحفي





Publié le:2017-03-16 15:37:38

- يتابع حزب البناء الوطني بانشغال كبير الأزمة الخطيرة التي تردّى فيها قطاع التربية والتي تهدد السنة الدراسية بالفشل وتثير مخاوف الأسر التونسية. وفي هذا الإطار يؤكد الحزب على :- تحميله المسؤولية لوزير التربية الّذي وتر الأوضاع بقراراته الارتجالية الّتي أربكت العملية التربوية وحرّفت مسار الإصلاح التربوي، وبخطابه الاستفزازي الّذي أزّم العلاقة بإطار التدريس.- تنديده بالصّمت المريب لرئيس الحكومة إزاء أزمة تعصف بقطاع استراتيجي وتهدد السلم الاجتماعي وتضرب مكسبا من أهم المكاسب الوطنية وهي : المدرسة التونسية، مما يعزز الشكوك حول قدرة الحكومة على إدارة البلاد في هذه المرحلة الحساسة من تاريخها.وبناءًا على ذلك، وباعتبار أنه لا حياد في القضايا الوطنية، يدعو حزب البناء الوطني إلى :- المسارعة بإقالة وزير التربية باعتباره مصدر توتر ولا يزيد الوضع إلا تأزما، وهذا الإجراء شرط أساسي لاسترجاع الهدوء واستئناف مسار الإصلاح التربوي- اعتماد مبدأ التشاركية في مشروع الإصلاح التربوي، تشاركية حقيقية دون وصاية أو إقصاء أو تلاعب بالمسارات-اعتماد مبدأ الشفافية في مسار الإصلاح بعيدا عن الغرف المغلقة باعتباره شأنا وطنيا يهم الأفراد والأسر والقوى الوطنية- عدم الزج بالمدرسة في المعارك الحزبية والمناكفات السياسية وتحييد المرفق التربوي تحييدا تاما.حزب البناء الوطنيالأمين العام