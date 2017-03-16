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كلية العلوم بصفاقس تحتضن اليوم التحسيسي الأول في مجال المترولوجيا

Jeudi 16 Mars 2017
بــاب نــات - انتظم اليوم الخميس، بكلية العلوم بصفاقس، أول يوم تحسيسي وطني في مجال المترولوجيا أو نظام القيس، وذلك ببادرة من الجمعية التونسية للمترولوجيا وجامعة صفاقس بحضور عدد من الجامعيين والطلبة والصناعيين.
ويهدف هذا الملتقى حول المترولوجيا، الذي يتنزل في إطار برنامج التعاون الدولي الثنائي بين تونس وألمانيا تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة والمعهد الوطني الألماني للمترولوجيا "إلى تحسيس الجامعيين والطلبة والصناعيين بأهمية التكوين الأكاديمي في مجال المترولوجيا حتى يتم تطوير المواد ذات العلاقة، ونظم تدريسها داخل الجامعة، باعتبارها حافزا هاما لتسهيل إدماج الطالب في سوق الشغل" وفق ما ذكرته الكاتبة العامة للجمعية التونسية للمترولوجيا حنان كليش.

وأضافت كليش ان "المترولوجيا أو نظام القيس الذي يعد مجالا حديثا في تونس، حيث ارتبطت نشأته بالوكالة الوطنية للمترولوجيا سنة 2008، مازال في حاجة إلى التحسيس بأهمية التكوين في مجاله وتشخيص واقع تدريس المواد المرتبطة بها داخل الجامعة، وإعادة التفكير في نظم تدريسها من اجل تطوير كفاءات الطالب في مجال الجودة وضمان النهوض بالمؤسسات الاقتصادية، وذلك عبر التواصل بين الجامعة والصناعيين".
يذكر ان الجمعية التونسية للمترولوجيا التي أحدثت في أكتوبر 2016 تعمل على التحسيس بأهمية نظام القيس أو المترولوجيا وتقديم الدعم العلمي والتقني في أبعادها القانونية والصناعية والعلمية والنهوض بالتعاون في مجال المترولوجيا بين الفاعليين الاقتصاديين والمنظمات غير الحكومية.
يشار الى ان الجمعية التونسية للمترولوجيا تعتزم تنظيم ايام تحسيسية اخرى في مجال المترولوجيا في افريل القادم لفائدة ولايات الوسط بسوسة، وولايات الشمال بمدينة بنزرت.
هب/باشا



Publié le:2017-03-16 15:46:17

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