تخصيص 75 الف دينار لفائدة 25 حرفيا وحرفية في مجال الصناعات التقليدية ببنزرت

Jeudi 16 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-16 16:19:16

- تم اليوم الخميس بمقر ولاية بنزرت توزيع ما قيمته 75 الف دينار من قروض المال المتداول لفائدة 25 حرفيا وحرفية في مجال الصناعات التقليدية، وذلك بمناسبة الموكب الرسمي للاحتفالات الجهوية باليوم الوطني للباس التقليدي الملتئم بمقر الولاية.وتم بالمناسبة، التى اشرف عليها والي الجهة وحضرتها اطارات جهوية ومحلية وعدد من اهل المهنة والناشطين في المجال، تكريم كل من الحرفية عيدة ضو الناشطة في مجال النسيج الحائطي بمعتمدية سجنان وحبيبة خوجة باشا الناشطة في مجال التطريز اليدوي برفراف من معتمدية راس الجبل، وذلك اعترافا بابداعهن ودورهن في تطوير الصناعات التقليدية وتشجيعا لهن.كما وقع تكريم كافة الاطفال الذين شاركوا واثثوا فعاليات المهرجان الجهوي للصناعات التقليدية الذي نظمته المندوبية الجهوية الصناعات التقليدية ومصلحة الطفولة بالمندوبية الجهوية للمراة والاسرة والطفولة من 14 الى 16 مارس الجاري، والذي احتوى على معرض حرفي بفضاء العرض بالمرسى القديم، وورشات للرسم والابتكار، وخرجات تنشيطية باللباس التقليدي في المدينة من قبل الاطفال.وابرز والي بنزرت محمد قويدر بالمناسبة، مكانة المخزون التراثي الاصيل للجهة، ودوره التنموي الكبير من خلال نشاط ما يزيد عن 20 مؤسسة حرفية (منها 4 مصدرة كليا) والحرص المركزي والجهوي لتثمينه من خلال مبادرات ومشاريع دعم ومساعدة للحرفيين والحرفيات على غرار مشروع تهيئة قاعة عرض دائمة للمنتوج التقليدي بفضاء المرسى القديم في اطار برنامج التنمية المندمجة، وتاطير حرفيات سجنان وتحسين ظروف عرضهن لمنتوجهن ضمن مشروع "سجنان قرية حرفية"، وتركيز مجلس للحرف في اختصاص التطريز اليدوي والشباكة اليدوية بمعتمدية غار الملح (لاول مرة في اطار تحسين الجودة وتاطير الحرفيين والحرفيات)، وتشريك 40 حرفيا وحرفية في مختلف التظاهرات الترويجية بالتنسيق والتعاون بين المصالح المركزية والجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية.واشار المدير الجهوي للصناعات التقليدية عماد شقرون من جهته، الى ان "عدد الحرفيين المسجلين بالمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بلغ 5890 حرفيا وحرفية، وبلغ حجم التصاريح بالاستثمار بالقطاع سنة 2016 حوالي 630 الف دينار".وبين انه "تم تمتيع الحرفيات بالجهة من امتيازات عدة للمشاركة في التظاهرات الوطنية والجهوية من خلال برمجة تمكين 40 حرفية من المشاركة، هذه السنة، في عدد من المعارض بنسبة 50 بالمائة تخفيض في سعر الاجنحة، واتاحة الفرصة للحرفيات لترويج منتوجهن من خلال برمجة الفترة من 4 الى 7 اوت بقاعة الاخبار بالعاصمة لمجموعة من حرفيات سجنان لعرض منتوجهن مجانا، مع توفير الاقامة لهن، الى جانب تنظيم تظاهرة تثمين الفخار التقليدي بسجنان يوم 18 مارس كتراث لا مادي ضمن منظمة اليونسكو".طارق/باشا