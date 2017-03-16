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إيقاف عنصر خامس في شبكة ترويج الكوكايين بين مدينتي الحمامات ونابل

Jeudi 16 Mars 2017
بــاب نــات - واصلت وحدات الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ليلة أمس عملياتها للاطاحة بكافة أفراد الشبكة التي تنشط في ترويج مخدر الكوكايين بين منطقتي الحمامات ونابل عندما أوقفت شابا خامسا ضالعا في هذه الشبكة في منطقة "الكونية" في ولاية نابل في حين تحصّن عنصر سادس يقطن بالمدينة العتيقة (العربي) في الحمامات بالفرار وفق ما أفاد به (وات) العميد خليفة الشيباني الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني.

وأشار الشيباني إلى أن وحدات الفرقة المركزية تولّت ليلة أمس الاربعاء وبعد مراجعة النيابة العمومية بنابل مداهمة منزل عنصر خامس و إيقافه و هو شاب عمره 29 سنة ضالع في شبكة ترويج مخدر الكوكايين التي تمكنت الفرقة من إيقاف عدد من عناصرها يوم 12 مارس.

وعثرت الفرقة لدى هذا العنصر الخامس على 10 غ من مادة الكوكايين تصل قيمتها الى 4500 دينار وعلى 3 علب غاز مشل للحركة وعلى سيف كبير الحجم.

وداهمت أيضا في نفس الليلة منزل عنصر سادس ينتمي لنفس الشبكة بالمدينة العربي في الحمامات وحجزت 1500 دينار متأتية من تجارة المخدرات وبندقية صيد وعلبة غاز مشل للحركة في حين تحصن هذا العنصر بالفرار والمساعي حثيثة للاطاحة به.
جدير بالتذكير أن العمليتين الاخيرتين نفّذتا في إطار مواصلة تفكيك شبكة ترويج المخدرات التي تنشط بين جهتي الحمامات ونابل والتي تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات من إيقاف 4 أشخاص من عناصر الشبكة من بينهم شخص جزائري الجنسية.

وكانت الفرقة حجزت في إطار عملية 12 مارس 100 غ من مادة الكوكايين تصل قيمتها الى 450 الف دينار ونصف صفيحة من مادة القنب الهندي " الزطلة" و قارورتي مخدر "الكيتامين" ومبلغ مالي 23870 د وحجز بندقية صيد عيار 16ملم و45 خرطوشة ممسوكة دون رخصة وسيف حديدي طويل وحجز سيارة تم استعمالها في هذا النشاط الاجرامي.
م ت/جود


Publié le:2017-03-16 09:33:41

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1 de 1 commentaires pour l'article 139934

Nibras  (Switzerland)  |Jeudi 16 Mars 2017 à 09h 44m |           
BRAVO et MERCI à nos forces de l'ordre et du Renseignement



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