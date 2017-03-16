تكليف برهان بسيس بالملف السياسي في نداء تونس

Jeudi 16 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-16 07:53:37

- قرّر اجتماع الهيئة السياسية لحركة نداء تونس المنعقد مساء أمس الأربعاء 15 مارس 2017 تعيين برهان بسيس مكلفا بالملف السياسي في الحزب وإحداث مركز دراسات يشرف عليه القيادي في الحركة خالد شوكات.